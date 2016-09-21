Мобильный банк Сбербанка может быть бесплатным для школьников и студентов

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сбербанк может сделать пользование мобильным приложением бесплатным для школьников, студентов и иных отельных категорий граждан. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил глава госбанка Герман Греф.
"Сейчас его стоимость составляет 60 руб. в месяц. Для кого-то это существенное препятствие, и я сказал, что надо продумать, как нам это сделать бесплатным для определенных возрастных и еще каких-то категорий. Очевидно, что это будут школьники, которые уже начинают пользоваться банковскими картами, студенты", - сказал Греф, отвечая на вопрос о том, как Сбербанк планирует поддерживать культурное развитие молодежи.
"Мы бы были счастливы, если бы удалось приобщить к культурным ценностям как можно больше студентов, школьников, тех, кто еще не приобщен потому, что не может за это заплатить", - уточнил он.
Сбербанк запустил масштабный культурный и социальный проект, который приурочен к 175-летию банка и пройдет в течение осени по всей стране. Банк обеспечит бесплатный вход для посетителей 18 художественных музеев Астрахани, Владивостока, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Кемерово, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Тюмени и Ярославля.