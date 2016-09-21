Проект завода по выращиванию осетровых предложит Кубань на форуме в Сочи

КРАСНОДАР, 21 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Проект завода по выращиванию осетровых, а также выпуску рыбной продукции стоимостью 7,9 млрд руб. представит Краснодарский край на международном инвестиционном форуме "Сочи-2016". Об этом сообщили ТАСС в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Кубани.

"Край представит проект организации рыбохозяйственного комплекса по выращиванию осетровых и других ценных видов рыб на основе индустриальных технологий в замкнутой системе водоснабжения, переработки и выпуска пищевой продукции, в том числе черной икры и производства рыбных кормов в Темрюкском районе Краснодарского края. Общая стоимость проекта составит 7,9 млрд руб.", - сказали в департаменте.

При запуске производства его мощность составит 480 тонн пищевой продукции, 40 тонн икры осетровых и 5 тонн рыбопосадочного материала в год.

Международный инвестиционный форум "Сочи-2016" проводится ежегодно и собирает около 9 тыс. участников из регионов РФ, свыше 30 зарубежных стран, а также представителей 400 информационных изданий. Форум инициирован властями Краснодарского края в 2002 году для привлечения инвестиций в регион, в частности, в рамках подготовки к сочинской Олимпиаде. В этом году форум пройдет с 29 сентября по 2 октября. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.