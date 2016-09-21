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"Яндекс.Такси" продолжит работу в штатном режиме, несмотря на забастовку таксистов

Экономика и бизнес
21 сентября, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Во вторник в Москве таксисты попытались устроить акцию протеста против понижения тарифов крупнейшего таксомоторного агрегатора, однако она была пресечена полицией
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Крупнейший российский таксомоторный агрегатор "Яндекс.Такси" продолжит работу в штатном режиме, несмотря на прошедшую 20 сентября забастовку таксистов, недовольных новыми тарифами компании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекс.Такси".

"Что касается сообщений о забастовках - это обычная реакция на любые изменения, независимо от того, плохие они или хорошие. За почти пять лет работы "Яндекс.Такси" в прессе не раз появлялись сообщения о планируемых забастовках водителей, инициированных отдельными активистами. Однако еще ни одна из этих забастовок в реальности не состоялась. Сервис работает и будет работать в обычном режиме", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что с понедельника, 19 сентября, тарифы "Яндекс.Такси" изменились.

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"Эти изменения тщательно подготовлены, просчитаны и протестированы с точки зрения интересов как пользователей, так и водителей. За эти пять месяцев в системе в полтора раза увеличилось число коротких поездок длительностью до пяти минут, а также в полтора раза увеличилось число заказов на каждого водителя. Это значит, что водители успевали за смену сделать больше заказов, то есть их доход не уменьшился, а у некоторых даже увеличился", - подчеркнул собеседник агентства.

"Кроме того, прежде чем изменить тарифы, мы обсуждали новые условия с партнерскими таксопарками, а также с некоторыми водителями. Было много вопросов и обсуждений, и в итоге новые условия всех удовлетворили. Всех остальных водителей мы тоже предупредили о смене тарифов заранее", - отметили в пресс-службе.

Во вторник вечером сотрудники полиции не допустили проведения на улице Тимура Фрунзе в Москве акции протеста таксистов против понижения тарифов крупнейшего таксомоторного агрегатора "Яндекс.Такси". Прибывшие на место сотрудники полиции уведомили собравшихся о неправомерности их акции, после чего таксисты уехали. Полиция никого на месте не задерживала.

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