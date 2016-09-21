Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Почта России" тестирует систему идентификации пользователей

Экономика и бизнес
21 сентября, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Пользователь сможет предоставлять идентификатор тем организациям, которые готовы будут ее принять
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. "Почта России" тестирует систему идентификации пользователей, которая может быть использована интернет-магазинами и банками. Об этом заявил заместитель гендиректора "Почты России" по новым продуктам Родион Шишков на форуме "Интернет + Финансы".

"Мы строим систему достоверной идентификации конечных пользователей. Пользователь сможет предоставлять идентификатор тем организациям, которые готовы будут ее принять", - пояснил он.

По словам Шишкова, эта система может быть полезна компаниям из финансовой сферы, а также из сферы электронной торговли. "Очевидно, что первые сценарии будут не про банки, а, скорее, про интернет-магазины, которым важна идентифицированность клиента с точки зрения вероятности того, что доставка произойдет, что это не тестовый заказ, а реальный покупатель со своей историей покупок", - рассказал он.

Для идентификации пользователю нужно будет один раз прийти в отделение "Почты России" с паспортом и подписать определенные документы. Дальше идентификацией можно будет пользоваться удаленно, Шишков.

Он отметил, что сейчас "Почта России" реализует пилотные проекты по идентификации пользователей "в малом количестве отделений". "Для нас принципиален сам процесс", - подчеркнул Шишков, добавив, что в пилотном проекте участвуют интернет-магазины, в том числе китайские.

Расходы по идентификации будут нести компании (например, интернет-магазины), ее стоимость будет включена в стоимость пересылки. "В случае с чисто электронными операциями (например, идентификация для банков) ценообразование будет другим", - уточнил Шишков. Комментировать возможное участие Почты банка в тестировании он не стал.

"Почта России" также обсуждает с Минкомсвязи возможность "роуминга" для системы идентификации в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). "Чтобы не только мы воспринимали их покупателей, зарегистрированных пользователей как доверенных, но и они бы воспринимали нашу идентификацию как достоверную", - пояснил Шишков, уточнив, что по этому вопросу пока договориться не удалось.

Стоимость организации такой системы на инфраструктуре "Почты России" пока не определена. "Отпилотируем - посчитаем", - подчеркнул Шишков. Пока есть лишь понимание порядка цифр, но все слишком гибко и может поменяться, резюмировал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
7
AliExpress открыла в Москве первый постоянный шоу-рум
Первые покупатели iPhone 7 в Австралии
4
В мире начались продажи iPhone 7
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп не захотел встречаться с Порошенко в рамках Генассамблеи ООН
2
Президент Филиппин в грубой форме посоветовал Евросоюзу не вмешиваться в дела его страны
3
Путин: решение об освобождении самозанятых от налогов будет принято в ближайшее время
4
Игорь Трунов лишен адвокатского статуса за нарушение норм профессиональной этики
5
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
6
Подросток во Владимирской области за день обокрал соседку, купил две машины и попал в ДТП
7
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
Темы дня
Реклама