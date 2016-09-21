МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. "Почта России" тестирует систему идентификации пользователей, которая может быть использована интернет-магазинами и банками. Об этом заявил заместитель гендиректора "Почты России" по новым продуктам Родион Шишков на форуме "Интернет + Финансы".

"Мы строим систему достоверной идентификации конечных пользователей. Пользователь сможет предоставлять идентификатор тем организациям, которые готовы будут ее принять", - пояснил он.

По словам Шишкова, эта система может быть полезна компаниям из финансовой сферы, а также из сферы электронной торговли. "Очевидно, что первые сценарии будут не про банки, а, скорее, про интернет-магазины, которым важна идентифицированность клиента с точки зрения вероятности того, что доставка произойдет, что это не тестовый заказ, а реальный покупатель со своей историей покупок", - рассказал он.

Для идентификации пользователю нужно будет один раз прийти в отделение "Почты России" с паспортом и подписать определенные документы. Дальше идентификацией можно будет пользоваться удаленно, Шишков.

Он отметил, что сейчас "Почта России" реализует пилотные проекты по идентификации пользователей "в малом количестве отделений". "Для нас принципиален сам процесс", - подчеркнул Шишков, добавив, что в пилотном проекте участвуют интернет-магазины, в том числе китайские.

Расходы по идентификации будут нести компании (например, интернет-магазины), ее стоимость будет включена в стоимость пересылки. "В случае с чисто электронными операциями (например, идентификация для банков) ценообразование будет другим", - уточнил Шишков. Комментировать возможное участие Почты банка в тестировании он не стал.

"Почта России" также обсуждает с Минкомсвязи возможность "роуминга" для системы идентификации в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). "Чтобы не только мы воспринимали их покупателей, зарегистрированных пользователей как доверенных, но и они бы воспринимали нашу идентификацию как достоверную", - пояснил Шишков, уточнив, что по этому вопросу пока договориться не удалось.

Стоимость организации такой системы на инфраструктуре "Почты России" пока не определена. "Отпилотируем - посчитаем", - подчеркнул Шишков. Пока есть лишь понимание порядка цифр, но все слишком гибко и может поменяться, резюмировал он.