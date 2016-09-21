Северная Осетия представит 16 проектов на 8 млрд руб. на форуме в Сочи

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ВЛАДИКАВКАЗ, 21 сентября. /ТАСС/. Северная Осетия представит на международном инвестиционном форуме "Сочи-2016" 16 проектов на сумму порядка 8 млрд руб. Об этом ТАСС сообщили сегодня в пресс-службе главы и правительства республики.
"Республика представит на форуме разработанные правительством региона 16 предложений для частных инвесторов в целях их реализации на предлагаемых площадках с государственной поддержкой. Суммарная стоимость проектов составляет порядка 8 млрд руб. Большинство проектов касаются сферы АПК", - сказал собеседник агентства.
В частности, сферы агропромышленного комплексы касаются такие проекты как "Строительство молочного комплекса из современных конструкций на 250 голов маточного поголовья", "Строительство тепличного комплекса площадью 3 га", "Организация производства за счет использования древесины Майрамадагского участкового лесничества", "Производство изделий из базальта вблизи Зарамагского месторождения в Алагирском районе".
Кроме того, в области туризма будет представлен проект всесезонного парка спорта, отдыха и развлечений "Лысая гора", а также создание малого туристско-рекреационного комплекса на основе деревянных конструкций.
Международный инвестиционный форум "Сочи-2016" проводится ежегодно и собирает около 9 тыс. участников из регионов РФ, свыше 30 зарубежных стран, а также представителей 400 информационных изданий. Форум инициирован властями Краснодарского края в 2002 году для привлечения инвестиций в регион. В этом году форум пройдет с 29 сентября по 2 октября. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.