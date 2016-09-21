Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Северная Осетия представит 16 проектов на 8 млрд руб. на форуме в Сочи

Экономика и бизнес
21 сентября, 19:00 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 21, сентября. /ТАСС
Большинство проектов касаются сферы АПК
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 сентября. /ТАСС/. Северная Осетия представит на международном инвестиционном форуме "Сочи-2016" 16 проектов на сумму порядка 8 млрд руб. Об этом ТАСС сообщили сегодня в пресс-службе главы и правительства республики.

"Республика представит на форуме разработанные правительством региона 16 предложений для частных инвесторов в целях их реализации на предлагаемых площадках с государственной поддержкой. Суммарная стоимость проектов составляет порядка 8 млрд руб. Большинство проектов касаются сферы АПК", - сказал собеседник агентства.

В частности, сферы агропромышленного комплексы касаются такие проекты как "Строительство молочного комплекса из современных конструкций на 250 голов маточного поголовья", "Строительство тепличного комплекса площадью 3 га", "Организация производства за счет использования древесины Майрамадагского участкового лесничества", "Производство изделий из базальта вблизи Зарамагского месторождения в Алагирском районе".

Кроме того, в области туризма будет представлен проект всесезонного парка спорта, отдыха и развлечений "Лысая гора", а также создание малого туристско-рекреационного комплекса на основе деревянных конструкций.

Международный инвестиционный форум "Сочи-2016" проводится ежегодно и собирает около 9 тыс. участников из регионов РФ, свыше 30 зарубежных стран, а также представителей 400 информационных изданий. Форум инициирован властями Краснодарского края в 2002 году для привлечения инвестиций в регион. В этом году форум пройдет с 29 сентября по 2 октября. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Международный инвестиционный форум "Сочи-2016"
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
7
AliExpress открыла в Москве первый постоянный шоу-рум
Первые покупатели iPhone 7 в Австралии
4
В мире начались продажи iPhone 7
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин считает лейтенанта полиции Нурбагандова настоящим героем
2
Путин: решение об освобождении самозанятых от налогов будет принято в ближайшее время
3
Трамп не захотел встречаться с Порошенко в рамках Генассамблеи ООН
4
Чуркин: Керри в своем выступлении извратил заявления РФ об инциденте с конвоем в Сирии
5
МО РФ: ударный беспилотник коалиции находился над районом атаки на конвой ООН под Алеппо
6
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
7
Маркин заявил о своей отставке
Темы дня
Реклама