Белозеров: РЖД до конца года могут привлечь 30 млрд рублей за счет размещения облигаций

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) может до конца года привлечь 30 млрд рублей за счет размещения облигаций, сообщил президент компании Олег Белозеров журналистам.

"По концу года у нас есть возможность привлечь дополнительно 30 млрд рублей. Через что мы не можем, не хотим и не будем переступать: мы считаем, что у нас предел отношения долга к EBITDA не должен превышать три раза, и есть еще определенные принципы по процентным расходам. Мы их нарушать не будем. Возможности привлечения у нас есть до конца года, но мы будем очень четко реагировать на изменения на рынке. Соответственно, улучшается ставка, принимают решение за рубежом, у нас в стране снижается ключевая ставка - если мы можем наш кредитный портфель улучшить и создать для себя лучшие условия - значит, мы обязательно этим будем заниматься", - сказал он.

Ниже 70 млрд рублей

Белозеров отметил, что РЖД оценивает стоимость железнодорожной ветки "Мечела" к Эльгинскому месторождению угля в Якутии ниже 70 млрд рублей и допускают рассрочку платежей при ее приобретении.

Отвечая на вопрос об оценке стоимости дороги относительно инвестиций в ее строительство (70 млрд рублей), он сказал: "Цена, с моей точки зрения, будет меньше, но на какой-то промежуток времени, поскольку в конечном итоге вложенные деньги должны будут каким-то образом окупиться. Срок и каким образом это будет сделано - мы будем обсуждать. Может быть, будет какой-то платеж, растяжка по времени".

По словам Белозерова, процесс решения вопроса о судьбе железнодорожной ветки "Мечела" "идет очень активно".

"Мы не стремимся быть единоличным владельцем чего-либо, мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше было бы у нас партнеров, кто бы с нами работал. Мы хорошая управляющая компания, операционная компания, мы хороший перевозчик, но инвесторы у нас другие есть, большие, у кого денег много. На сегодняшний момент там же есть участники процесса - соответственно, мы будем одними из добавившихся", - сказал он.

Ранее гендиректор "Мечела" Олег Коржов заявлял, что компания сохраняет планы продажи РЖД железнодорожной ветки к Эльгинскому месторождению угля в Якутии. При этом "Мечел" планировал передать РЖД железную дорогу за 1 рубль, но сделку заблокировали банки-кредиторы. По словам Коржова, эта сделка позволила бы "Мечелу" перестать тратить деньги на содержание и расширение дороги, а также сделало бы Эльгинский проект более интересным для международных инвесторов.

В свою очередь глава РЖД отмечал, что компания обсуждает с владельцами месторождений участие в управлении железнодорожной инфраструктурой. Возможные варианты сотрудничества - от совместного финансового участия до частичной покупки или переводе инфраструктуры в управление РЖД.

"Мечел" ввел в строй железнодорожную ветку протяженностью 321 км в 2011 году. Она соединила Эльгинское месторождение с Байкало-Амурской магистралью. Стоимость строительства железной дороги оценивается в 70 млрд рублей.