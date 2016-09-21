Airbus получила разрешение от США на первые поставки самолетов Ирану

ПАРИЖ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Европейская авиастроительная корпорация Airbus получила первое разрешение от США на поставки пассажирских самолетов Ирану. Как отметила она в опубликованном заявлении, второе разрешение будет выдано "в ближайшие недели".

"Airbus запросил две лицензии, и первая из них была предоставлена вчера вечером", - говорится в сообщении.

Европейская корпорация и Иран в конце января подписали протокол о намерениях относительно поставки 118 пассажирских самолетов общей стоимостью $10-11 млрд. Однако эта сделка должна была получить одобрение США в силу того, что закупаемые воздушные суда содержат ряд комплектующих, произведенных американскими компаниями.