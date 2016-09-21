Apple намерена приобрести британского производителя спортивных автомобилей McLaren

ЛОНДОН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Американская компания Apple намерена приобрести британского производителя спортивных автомобилей и владельца команды "Формулы-1" группу компаний McLaren Technology Group. Об этом сообщила электронная версия газеты The Financial Times.

Издание отмечает, что "потенциальное приобретение McLaren является верным признаком того, что Apple стремится изменить автомобильную промышленность". При этом сами переговоры по заключению сделки ведутся уже несколько месяцев, указывает газета со ссылкой на собственные источники.

Apple и McLaren на данный момент воздержались от официальных комментариев.

Несущая убытки McLaren в случае успешных переговоров, скорее всего, может быть оценена в районе $1,3-1,95 млрд.