Новак: ведомства достигли договоренности завершить налоговый маневр в 2017 году

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Профильные ведомства достигли договоренности завершить налоговый маневр в 2017 году, экспортная пошлина на нефть будет снижена до 30%, а НДПИ и пошлина на мазут повышены, сообщил ТАСС министр энергетики РФ Александр Новак.

"Недавно было совещание у курирующего вице-премьера Аркадия Дворковича с участием Минфина и других федеральных органов. Мы обсудили текущую ситуацию, и у нас выработан общий подход. В первую очередь хочу подчеркнуть, что тот налоговый маневр, который был запланирован на три года - 2015-2016-2017 годы, он будет завершен", - сказал он.

Новак пояснил, что суть маневра в том, что будет снижена экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты, на нефть до 30% с сегодняшних 42%.

"Мы войдем в параметры, заложенные в налоговом маневре, потому что в 2016 году ставка пошлины была заморожена. И будет повышен НДПИ в соответствии с утвержденными планами по налоговому маневру. А также будет повышена экспортная пошлина на мазут до 100%. То есть здесь все согласны, что нужно завершить налоговый маневр. Поэтому здесь не идет речь о растягивании на 5-6 лет завершения ранее принятых решений, они будут выполнены. Естественно, окончательное решение за правительством. Это согласованная позиция между ведомствами", - сказал министр.

Налоговый маневр

Налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, действующий с 1 января 2015 г., предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть до 30% в 2017 г. с нынешних 42%, с параллельным ростом ставки НДПИ на нефть до 919 руб. за тонну в 2017 г. с 857 руб. за тонну в 2016 г.

Изначально на 2016 г. предполагалось снижение ставки расчета экспортной пошлины на нефть с 42% до 36%, однако было принято решение "заморозить" ставку на уровне 42%. При этом в законодательстве по-прежнему закреплено снижение ставки до 30% в 2017 г.

В 2015 г. Минфин РФ выступил с предложением использовать в расчетах ценового коэффициента для НДПИ непрогнозный курс доллара. Так, если в прогнозах ведомства ожидаемый курс доллара находился в границах 63,5-66 руб. за доллар, то для формулы НДПИ курс составит 43,8-50 руб. за доллар. Этот подход позволил бы бюджету получить дополнительные доходы в 2016-2018 гг. в размере 1,6 трлн руб. Однако от этой идеи Минфин был вынужден отказаться из- за жесткого сопротивления других ведомств и нефтяных компаний.

Последние несколько лет в России проводится реформа налогообложения в нефтяной сфере. Основная среднесрочная цель реформы - снижение ставок экспортной пошлины на нефть, их постепенное выравнивание со ставками экспортной пошлины на темные и, в некоторой степени, светлые нефтепродукты, а также повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых. Реализация именно этого вектора реформы в законах, принятых в 2013-2014 гг., получила название налогового маневра.

Цель маневра - дать возможность адаптироваться к резкому падению мировых цен на нефть как производителям нефти, так и бюджету, не создавая дополнительных проблем для внутреннего рынка нефтепродуктов.

Пилотные проекты по новой налоговой системе на зрелых месторождениях могут быть реализованы уже в 2017 году.

Экспортная пошлина на мазут вырастет до 100% в 2017 году, сказал Новак.