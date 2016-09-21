ПФР собрал в 2015 г. почти 80 млрд руб. страховых взносов с самозанятого населения

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пенсионный фонд России собрал в 2015 году почти 80 млрд рублей страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с самозанятого населения. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе фонда.

"Ежегодно самозанятые платят страховые взносы по 19,356 тыс. рублей на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и по 3,796 тыс. рублей в год на обязательное медицинское страхование. За прошлый год ПФР собрал 78,4 млрд рублей с этой категории граждан на ОПС", - сообщили в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин предложил освободить самозанятое население на два года от уплаты налогов и обязательных взносов "с тем, чтобы они смогли спокойно войти в нормальный ритм легальной работы".