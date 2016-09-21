Новак: Россия рассчитывает на конструктивную позицию ОПЕК на переговорах в Алжире

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия на неформальной встрече стран - производителей нефти в Алжире готова обсуждать координацию на рынках нефти, рассчитывает на конструктивную позицию ОПЕК, сообщил ТАСС министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы рассчитываем, что конструктивный диалог будет, в первую очередь внутри ОПЕК, и, независимо от того, какое будет принято решение в ОПЕК, мы всегда высказывали свою позицию, что Россия готова взаимодействовать с другими производителями на нефтяном рынке. Ситуация достаточно сложная, рынок несбалансирован, и в целом по миру наблюдается огромный отток инвестиций из отрасли, который может привести к рискам дефицита нефти в среднесрочной перспективе. Мы еще раз хотим подчеркнуть, что готовы обсуждать вопросы координации и взаимодействия на рынках", - сказал он.

Министр отметил, что переговоры стран-производителей нефти запланированы в рамках Международного энергетического форума в Алжире.

"Существует неформальная договоренность провести отдельно обсуждение ситуации, связанной с нефтяными рынками. Я думаю, что это будет неофициальная встреча в рамках Международного энергетического форума, мы на месте найдем время для того, чтобы встретиться в период с 26 по 28 сентября", - отметил он.

"Заморозка" добычи

Тема "заморозки" объемов добычи нефти получила второе дыхание после того, как 2 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает соглашение с Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК) по ограничению роста нефтедобычи. Глава государства выразил надежду, что и другие производители нефти захотят поддержать эту инициативу.

Москва и Эр-Рияд, контролирующие производство более 21% от мирового потребления нефти, в начале сентября "на полях" саммита "двадцатки" подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти. Как сообщал Новак, страны обсуждают "заморозку" объемов добычи нефти на 3 или 6 месяцев.

Предыдущая встреча по вопросу заморозки нефтедобычи состоялась в столице Катара Дохе 17 апреля. В ней приняли участие 18 стран. Однако договориться в тот раз не удалось, так как Иран в преддверии встречи отказался участвовать в переговорах, сославшись на лишь недавно снятые с него международные санкции. Тогда министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявлял, что его страна рассмотрит целесообразность участия в таких обсуждениях только после того, как достигнет досанкционного уровня производства нефти в 4-4,2 млн баррелей в сутки.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщал в интервью ТАСС, что шансы на заключение соглашения между странами - экспортерами нефти по сохранению уровня добычи существуют, но их нельзя назвать "стопроцентными". При этом текущие показатели добычи нефти в Иране способствуют достижению договоренности по заморозке добычи нефти.

В Алжире 26-28 сентября состоится Международный энергетический форум, в рамках которого, как сообщали СМИ, страны - экспортеры нефти могут провести переговоры о заморозке добычи. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт. Министры Саудовской Аравии, Ирака и Ирана уже подтвердили свое участие в закрытых переговорах.