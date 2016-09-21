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"Газпром-медиа" объявил о новых назначениях на телеканалах ТНТ и ТНТ4

Экономика и бизнес
21 сентября, 20:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Директором телеканала ТНТ4 назначен Гавриил Гордеев, заместителем гендиректора по стратегическому маркетингу ТНТ - Рубен Оганесян
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Гавриил Гордеев назначен директором телеканала ТНТ4, заместителем генерального директора по стратегическому маркетингу ТНТ - Рубен Оганесян. Об этом сообщили в среду в пресс-службе холдинга "Газпром-медиа".

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В компании уточнили, что "Гавриил Гордеев в должности директора ТНТ4 будет отвечать за стратегию развития канала, маркетинг и производство". "Рубен Оганесян в качестве заместителя генерального директора ТНТ будет курировать все направления стратегического маркетинга канала: эфирное и внеэфирное продвижение, PR, digital, дизайн, а также проведение рекламных кампаний телеканала ТНТ", - добавили в холдинге.

В пресс-службе также сообщили, что Мурат Каблахов, ранее занимавший должность генерального директора ТНТ4, продолжит управлять проектами в должности заместителя генерального директора "Газпром-медиа Развлекательное ТВ".

18 октября ТНТ проведет презентацию нового телевизионного сезона, в рамках которой представители канала подробнее расскажут о стратегии развития ТНТ и кадровых изменениях.

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