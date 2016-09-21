Количество участников и гостей форума "АгроЮг" увеличилось в четыре раза

СТАВРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Количество участников и гостей Международного инвестиционного форума "АгроЮг", который начнет свою работу 22 сентября, увеличилось в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития Ставропольского края Андрей Мурга.

"Надеемся, что форум станет ежегодным, мы проводим его уже второй раз и видим, что интерес к нему растет. Могу сказать, что в этом году раза в 4 больше у нас ожидается посетителей и гостей: агрохолдинги, крупные предприятия, представители правительств субъектов", - сказал он.

Сельхозстратегия

Экспозиция форума будет состоять из нескольких направлений: молочное скотоводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство, шелководство, коневодство, мясное скотоводство и звероводство. Ожидается, что на форуме будут презентованы инвестиционные проекты регионов, на роуд-шоу "Инновации и технологии прорыва" представят новейшие технологии и современные решения для агробизнеса.

"Задача - объединить сельхозпроизводителей юга России. Поскольку мы один из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в РФ, то хотим собрать всех на одной площадке и поговорить о проблемах, перспективах и мерах поддержки, которые должны быть в сельском хозяйстве для того, чтобы наращивать потенциал. Первая задача - кормить страну, вторая - производить продукцию на экспорт", - пояснил Мурга.

На форуме пройдет серия круглых столов и сессий, темами которых, в частности, станут инвестиции в сахарную и картофельную отрасли, возрождение семеноводческой и селекционной отраслей, развитие инфраструктуры сельхозпредприятий. "Нужно определить тенденции, провести "мозговой штурм", по результатам которого принимать общие решения. Форум также даст возможность нам сверить стратегии развития сельского хозяйства в регионах, определить, правильные ли ориентиры мы берем", - считает министр экономического развития.

АгроЮг-2016

Форум "АгроЮг" пройдет 22-23 сентября в городе Михайловске (Ставропольский край) на базе краевой Корпорации развития и на выставочной площадке Ставропольского научно-исследовательского института сельского хозяйства.

Помимо деловой и презентационной частей, на форуме пройдет выставка племенных животных и птицы, сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. "Мы покажем достижения наших сельхозпредприятий. В субботу в рамках форума проведем краевой День поля, куда приедут наши производителя, там уже возводится специальный городок, на это мероприятие приглашаются не только специалисты отрасли, но и все желающие", - отметил Мурга.

В 2015 году участниками первого форума "АгроЮг" стали более 200 представителей аграрного сектора и органов власти регионов ЮФО и СКФО, представители бизнеса из Франции, Голландии, Австрии, Швейцарии, Италии, Израиля, Беларуси и Узбекистана.