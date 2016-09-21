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Курс доллара на московской бирже упал ниже 64 рублей впервые с 8 сентября

Экономика и бизнес
21 сентября, 21:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
При этом евро торгуется на уровне в 71,55 руб., снизившись к рублю по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 0,93%
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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на ММБВ снизился на 1,15%, до 63,97 руб. на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении базовой ставки на прежнем уровне. В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 64 руб. 8 сентября 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

При этом евро торгуется на уровне в 71,55 руб., снизившись к рублю по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 0,93%.

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