Курс доллара на московской бирже упал ниже 64 рублей впервые с 8 сентября

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на ММБВ снизился на 1,15%, до 63,97 руб. на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении базовой ставки на прежнем уровне. В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 64 руб. 8 сентября 2016 года, свидетельствуют данные торгов.
При этом евро торгуется на уровне в 71,55 руб., снизившись к рублю по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 0,93%.