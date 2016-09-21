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СМИ: Цукерберг выделит $3 млрд на борьбу с болезнями

Экономика и бизнес
21 сентября, 23:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, сентября. /ТАСС
План направлен на "лечение, предотвращение и контроль всех заболеваний с детского возраста"
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НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан выделят более $3 млрд на план по борьбе с болезнями. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

План направлен на "лечение, предотвращение и контроль всех заболеваний с детского возраста". Отмечается, что средства пойдут на создание исследовательского центра и разработку чипа, который будет диагностировать болезни и отслеживать показатели крови в человеческом теле.

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