СМИ: Цукерберг выделит $3 млрд на борьбу с болезнями

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НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан выделят более $3 млрд на план по борьбе с болезнями. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.
План направлен на "лечение, предотвращение и контроль всех заболеваний с детского возраста". Отмечается, что средства пойдут на создание исследовательского центра и разработку чипа, который будет диагностировать болезни и отслеживать показатели крови в человеческом теле.