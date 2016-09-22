Кабмин намерен увеличить объем рекламы в газетах и журналах

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство России планирует увеличить объем рекламы в газетах и журналах и рассмотреть проект закона "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2017 год". Эти и другие вопросы будут рассмотрены в четверг на заседании кабинета министров, которое проведет премьер-министр Дмитрий Медведев.

Рекламная пауза

Как сообщила пресс-служба правительства, в повестку дня включен вопрос о проекте изменений в законодательство, касающееся рекламы в СМИ. "Законопроектами предлагается увеличить объем рекламы, допускаемой к распространению в периодических печатных средствах массовой информации, не специализирующихся на сообщениях рекламного характера, до 45% объема одного номера издания. Сейчас газеты и журналы могут отдавать под рекламу 40% печатной площади.

Накопительная часть пенсии

Кабмин собирается рассмотреть проект закона "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2017 год". В пресс-службе правительства подчеркивают, что "законопроект направлен на обеспечение прав застрахованных лиц на установление накопительной пенсии в системе обязательного пенсионного страхования".

По действующему законодательству, "с 1 января 2016 года продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии в соответствии с методикой оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии", отмечается на официальном сайте кабинета министров.

Налоги на футбол

Правительство намерено освободить от уплаты налога на добавленную стоимость операции по реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав дочерних организаций АНО "Оргкомитет "Россия-2018". Эта организация, созданная в 2011 году, занимается подготовкой к чемпионату мира по футболу в России в 2018 году. Пресс-служба уточняет, что кабмин рассмотрит соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

Еще один проект законодательных поправок, вынесенный на рассмотрение правительства, касается защиты прав детей, родители которых отбывают наказание в виде лишения свободы. "Принятие законопроектов создаст правовую основу для улучшения положения матерей с детьми в местах лишения свободы", - считают в кабмине. Предлагается, в частности, предоставить суду возможность отсрочить отбывание наказания не только на стадии исполнения приговора, но и на стадии его вынесения.

Кроме того, правительство собирается упорядочить правоприменительную практику в процессе создания и функционирования общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. "Законопроектом предлагается установить запрет для членов одной общины малочисленных народов являться членами или учредителями других общин", - отмечают в кабинете министров. По мнению специалистов, новые правила позволят "упорядочить процесс создания и функционирования общин и создаст основу для бесконфликтной реализации прав коренных малочисленных народов Севера на традиционное природопользование".

Распределение субсидий

На заседании правительство распределит несколько субсидий. Так, 1,5 млрд рублей предполагается направить из госбюджета организациям сельскохозяйственного машиностроения для компенсации части затрат на транспортировку и подтверждение соответствия продукции международным стандартам.

Еще 500 млн рублей намечено направить на финансирование расходов лизинговых организаций на обеспечение легкой промышленности оборудованием на основе финансового лизинга.

Правительство также планирует увеличить на 1,6 млрд рублей (до 17,3 млрд рублей) субсидии регионам для выполнения ежемесячных выплат нуждающимся в поддержке семьям.