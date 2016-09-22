Медведев: инфляция в РФ по году не превысит 6%, цель в 4% обретает реальность

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Инфляция в РФ по итогам 2016 года не превысит 6%, целевой уровень в 4% к концу 2017 года "приобретает реальные очертания, отмечается в статье "Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики" председателя правительства РФ Дмитрия Медведева для журнала "Вопросы экономики".

"Своевременные решения о переходе к инфляционному таргетированию позволили сохранить золотовалютные резервы и обеспечить устойчивость денежной системы. Инфляция неуклонно снижается и по итогам года не превысит 6%. А целевой ориентир в 4%, еще недавно многим казавшийся фантастическим, приобретает реальные очертания", - подчеркивает в статье Медведев.

Власти не будут допечатывать деньги для покрытия дефицита бюджета

Дмитрий Медведев также пообещал, что правительство РФ не пойдет на эмиссию необеспеченных денег во избежание разгона инфляции, обесценивания зарплат и пенсий.

"Если бюджету не хватает денег, мы не будем допечатывать их для покрытия недостающих доходов. Все понимают, что эмиссия необеспеченных денег - это просто производство бумаги, которое подстегнет инфляцию, обесценит доходы людей, зарплаты и пенсии", - говорится в статье.

Премьер отметил, что правительство РФ не может "допустить популизма - ни словесного, ни тем более бюджетного".

Также, по его мнению, неприемлемы в текущих условиях и предложения ввести очень жесткое регулирование экономики и вернуться таким образом к советскому планированию.

Опасными идеями Медведев назвал также переход к мобилизационной экономике, национализацию крупных компаний и тотальную распродажу всей государственной собственности.

По мнению премьера, экономике России необходимы "глубокие структурные реформы, суть которых - повышение эффективности в государственном (бюджетном), и в частном секторах".