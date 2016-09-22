Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: инфляция в РФ по году не превысит 6%, цель в 4% обретает реальность

Экономика и бизнес
22 сентября, 0:09 UTC+3
Правительство РФ не пойдет на эмиссию необеспеченных денег во избежание разгона инфляции, обесценивания зарплат и пенсий
Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Инфляция в РФ по итогам 2016 года не превысит 6%, целевой уровень в 4% к концу 2017 года "приобретает реальные очертания, отмечается в статье "Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики" председателя правительства РФ Дмитрия Медведева для журнала "Вопросы экономики".

"Своевременные решения о переходе к инфляционному таргетированию позволили сохранить золотовалютные резервы и обеспечить устойчивость денежной системы. Инфляция неуклонно снижается и по итогам года не превысит 6%. А целевой ориентир в 4%, еще недавно многим казавшийся фантастическим, приобретает реальные очертания", - подчеркивает в статье Медведев.

Власти не будут допечатывать деньги для покрытия дефицита бюджета

Дмитрий Медведев также пообещал, что правительство РФ не пойдет на эмиссию необеспеченных денег во избежание разгона инфляции, обесценивания зарплат и пенсий.

Смотрите также
ЦБ назвал риски недостижения цели по инфляции в 4%

"Если бюджету не хватает денег, мы не будем допечатывать их для покрытия недостающих доходов. Все понимают, что эмиссия необеспеченных денег - это просто производство бумаги, которое подстегнет инфляцию, обесценит доходы людей, зарплаты и пенсии", - говорится в статье.

Премьер отметил, что правительство РФ не может "допустить популизма - ни словесного, ни тем более бюджетного".

Также, по его мнению, неприемлемы в текущих условиях и предложения ввести очень жесткое регулирование экономики и вернуться таким образом к советскому планированию.

Опасными идеями Медведев назвал также переход к мобилизационной экономике, национализацию крупных компаний и тотальную распродажу всей государственной собственности.

По мнению премьера, экономике России необходимы "глубокие структурные реформы, суть которых - повышение эффективности в государственном (бюджетном), и в частном секторах".

Смотрите также

ЦБ снизил ставку: что дальше?
ЦБ РФ отмечает сохранение рисков превышения инфляцией в 2017 году цели в 4%
152 меры на перспективу: шаги властей на пути к экономическому росту
ВЦИОМ: большинство россиян в условиях инфляции откладывают деньги на будущее

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Новый план действий в экономике
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
В других СМИ
Реклама
Фото
7
AliExpress открыла в Москве первый постоянный шоу-рум
Первые покупатели iPhone 7 в Австралии
4
В мире начались продажи iPhone 7
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК начал доследственную проверку по факту крушения Ми-8 МЧС в Подмосковье
2
Медведев: российская экономика преодолела кризис, не прибегая к популистским мерам
3
США: беспилотник коалиции не находился над районом атаки на конвой в Сирии
4
Путин: решение об освобождении самозанятых от налогов будет принято в ближайшее время
5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в море у берегов Сочи
6
Шведы вышли в полуфинал Кубка мира, несмотря на поражение от команды Северной Америки
7
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
Темы дня
Реклама