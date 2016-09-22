Медведев: инфляция в РФ по году не превысит 6%, цель в 4% обретает реальность

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Инфляция в РФ по итогам 2016 года не превысит 6%, целевой уровень в 4% к концу 2017 года "приобретает реальные очертания, отмечается в статье "Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики" председателя правительства РФ Дмитрия Медведева для журнала "Вопросы экономики".
"Своевременные решения о переходе к инфляционному таргетированию позволили сохранить золотовалютные резервы и обеспечить устойчивость денежной системы. Инфляция неуклонно снижается и по итогам года не превысит 6%. А целевой ориентир в 4%, еще недавно многим казавшийся фантастическим, приобретает реальные очертания", - подчеркивает в статье Медведев.
Дмитрий Медведев также пообещал, что правительство РФ не пойдет на эмиссию необеспеченных денег во избежание разгона инфляции, обесценивания зарплат и пенсий.
"Если бюджету не хватает денег, мы не будем допечатывать их для покрытия недостающих доходов. Все понимают, что эмиссия необеспеченных денег - это просто производство бумаги, которое подстегнет инфляцию, обесценит доходы людей, зарплаты и пенсии", - говорится в статье.
Премьер отметил, что правительство РФ не может "допустить популизма - ни словесного, ни тем более бюджетного".
Также, по его мнению, неприемлемы в текущих условиях и предложения ввести очень жесткое регулирование экономики и вернуться таким образом к советскому планированию.
Опасными идеями Медведев назвал также переход к мобилизационной экономике, национализацию крупных компаний и тотальную распродажу всей государственной собственности.
По мнению премьера, экономике России необходимы "глубокие структурные реформы, суть которых - повышение эффективности в государственном (бюджетном), и в частном секторах".