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Медведев: развитие малого бизнеса - важнейший приоритет государственной политики страны

Экономика и бизнес
22 сентября, 0:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС
По словам премьер-министра, нужно работать с оздоровлением предпринимательского климата в стране, необходимо переломить негативные ожидания бизнеса в экономической, политической и правовой сфере
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Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Развитие малого бизнеса в России является одним из главных приоритетов государственной политики страны. Об этом говорится в статье "Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики" председателя правительства России Дмитрия Медведева для журнала "Вопросы экономики".

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Премьер отметил, что важным фактором диверсификации экономики должен стать малый бизнес. "Корпорация МСП поддерживает не только внутренний рынок, но и фирмы, имеющие экспортный потенциал. Среди эффективных инструментов поддержки - национальная гарантийная система МСП, в рамках которой объем выданных гарантий и поручительств уже составил 45 млрд рублей, что означает выданных кредитов малому бизнесу на сумму порядка 90 млрд рублей ", - говорится в статье.

"Ставки по программам гарантийной поддержки составляют 10 - 11%. Но планируется их дальнейшее снижение", - подчеркивает премьер-министр.

Медведев также отмечает, что нужно работать с оздоровлением предпринимательского климата в стране, прежде всего, необходимо переломить негативные ожидания бизнеса в экономической, политической и правовой сфере.

"Власти должны выполнить взятые на себя обязательства, которые повлияют на прозрачность ведения бизнеса, в частности, обеспечение предсказуемости в налоговой политике", - говорится в статье.

Глава правительства подчеркнул, что сегодня готовность предпринимателя инвестировать в первую очередь зависит от работы регионов. По его мнению, нужно заложить основы доверия между властью и бизнесом, со своей стороны правительство создает дополнительные возможности и институты для повышения инвестиционной привлекательности регионов.

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