Медведев: развитие малого бизнеса - важнейший приоритет государственной политики страны

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Развитие малого бизнеса в России является одним из главных приоритетов государственной политики страны. Об этом говорится в статье "Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики" председателя правительства России Дмитрия Медведева для журнала "Вопросы экономики".

Премьер отметил, что важным фактором диверсификации экономики должен стать малый бизнес. "Корпорация МСП поддерживает не только внутренний рынок, но и фирмы, имеющие экспортный потенциал. Среди эффективных инструментов поддержки - национальная гарантийная система МСП, в рамках которой объем выданных гарантий и поручительств уже составил 45 млрд рублей, что означает выданных кредитов малому бизнесу на сумму порядка 90 млрд рублей ", - говорится в статье.

"Ставки по программам гарантийной поддержки составляют 10 - 11%. Но планируется их дальнейшее снижение", - подчеркивает премьер-министр.

Медведев также отмечает, что нужно работать с оздоровлением предпринимательского климата в стране, прежде всего, необходимо переломить негативные ожидания бизнеса в экономической, политической и правовой сфере.

"Власти должны выполнить взятые на себя обязательства, которые повлияют на прозрачность ведения бизнеса, в частности, обеспечение предсказуемости в налоговой политике", - говорится в статье.

Глава правительства подчеркнул, что сегодня готовность предпринимателя инвестировать в первую очередь зависит от работы регионов. По его мнению, нужно заложить основы доверия между властью и бизнесом, со своей стороны правительство создает дополнительные возможности и институты для повышения инвестиционной привлекательности регионов.