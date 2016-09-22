Медведев: наибольший эффект импортозамещения наблюдается в автомобильном производстве

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Первые результаты импортозамещения можно наблюдать уже сейчас, лидером в этой сфере стало производство автомобилей. Об этом говорится в статье "Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики" председателя правительства России Дмитрия Медведева для журнала "Вопросы экономики".
"Наибольший эффект наблюдался в производстве автотранспортных средств. В том числе и благодаря созданию совместных производств с иностранными компаниями снижение среднегодовой доли импорта в 2015 г. составило 22,5 п. п. Можно также отметить снижение доли импорта в производстве металлов и металлических руд (4,5 п. п.), текстильных и галантерейных изделий (7,8 п. п.), пищевых продуктов (4,1 п. п.)", - говорится в статье.
По словам Медведева, импортозамещение должно обеспечивать не только и даже не столько вытеснение импортных товаров, сколько появление производителей, конкурентоспособных на глобальном рынке.
"В основе подлинного, а не искусственного импортозамещения лежат не валютные манипуляции и не административные подпорки для отечественных фирм, а создание условий, благоприятных для появления и развития российских компаний - глобальных чемпионов. Иными словами, импортозамещение - это не "лозунг дня", а часть нашей стратегии. Но уже сейчас мы можем наблюдать проявление эффектов импортозамещения", - подчеркивает глава правительства РФ.