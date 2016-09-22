Медведев призывает "не успокаиваться" относительно низкой безработицы в РФ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев призывает "не успокаиваться" относительно низкой безработицы в стране. Об этом он пишет в статье "Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики" для журнала "Вопросы экономики".

"Предстоит повысить эффективность рынка труда. Нас не должна успокаивать относительно низкая безработица в стране. Продолжающееся снижение численности населения в трудоспособном возрасте требует более активных мер по задействованию имеющихся трудовых ресурсов, по концентрации их в точках экономического роста", - отмечает Медведев. По его мнению, по мере восстановления экономического роста возможности трудоустройства будут расширяться, но это "не повод для успокоительных выводов, если речь идет о новом качестве роста".

"Перед нами стоит задача по созданию миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Ее решение неизбежно предполагает массовую модернизацию производства, закрытие, временную остановку или реконструкцию предприятий, а с этим всегда связаны сокращения или переобучение или смена места работы. Поэтому появятся повышенные требования к рынку труда", - подчеркивает премьер-министр.

В статье также отмечается, что к числу самых актуальных социально-экономических проблем относятся состояние и перспективы пенсионной системы.

"Эти проблемы далеко не ограничиваются вопросом о возрасте выхода на пенсию, который может быть решен лишь на основе взвешенного и всестороннего общественно-экспертного обсуждения. В ходе такого же обсуждения выдвигаются разные предложения по развитию пенсионной системы, включая отмену обязательных пенсионных накоплений, переход на стимулированные государством добровольные накопления и т. д.", - пишет Медведев.

По его словам, выбор той или иной пенсионной модели - задача крайне сложная. "Трудно даже назвать наиболее адекватную модель, которую признали бы таковой во всем мире или, по крайней мере, в развитых странах с более высокой продолжительностью жизни. Однако при любом выборе распределение ресурсов пенсионной системы должно строиться с учетом приоритетности поддержки людей старшего пенсионного возраста", - заключает он.