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СМИ: Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП 0,6 % и инфляцию 4,9% в 2017 году

Экономика и бизнес
22 сентября, 2:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС
Согласно данным ведомства, промышленность, розничная торговля, зарплаты и доходы населения, инвестиции в основной капитал будут расти минимальными темпами
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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 0,6% и инфляцию 4,9% в 2017 году по базовому сценарию развития, в котором на ближайшую трехлетку заложена среднегодовая цена на нефть на уровне $40 за баррель нефти марки URALS. Об этом сообщает издание "Газета.ру" со ссылкой на материалы совещания по бюджету, которое провел председатель правительства Дмитрий Медведев.

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Источник: дефицит бюджета в 2016 году превысит прогнозируемый уровень в 3% ВВП

Прогноз содержит расчет показателей на 2018 и 2019 годы. Так, по расчетам министерства, в 2018 году рост ВВП составит 1,7%, инфляция ожидается на уровне 4,4%. В 2019 году рост ВВП составит 2,1%, инфляция должна снизиться до 4,1%, свидетельствуют данные Минэкономразвития.

Прогноз также содержит ожидания ведомства относительно оттока капитала из страны. В 2017 году прогнозируется отток капитала в размере $20 млрд, в последующие годы показатель должен снизиться до $18 млрд в 2018 году и $16 млрд - в 2019 году.

Согласно данным Минэкономразвития, рассчитанным исходя из среднегодового курса доллара 64,4 - 65,5 рублей, промышленность, розничная торговля, зарплаты и доходы населения, инвестиции в основной капитал будут расти минимальными темпами, которые не превысят 3% к 2019 году.

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