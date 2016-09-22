Несмотря на ущерб от паводка, Приморье в 2017 году хочет увеличить площадь посевов

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Сельхозпроизводители в Приморье на 90% завершили уборку ранних зерновых культур, валовой сбор составил 60 тысяч тонн, или 91% к уровню 2015 года. Несмотря на потерю части урожая из-за наводнения, в 2017 году посевную площадь планируется увеличить на 5% за счет сои и кукурузы, сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в администрации Приморья.

"Посевная площадь в 2016 году составила 431 тыс. га, или 104% к 2015 году (соя - 241 тысяча га, или 110% к 2015, кукуруза - 42 тысячи га, или 108%, рис - 21 тысяча га или 108%). Сельскохозяйственные товаропроизводители края завершили уборку ранних зерновых культур на площади 36 тысяч га (90% от плана), валовой сбор составил 60 тысяч тонн (91%) к уровню 2015 года. Остальные площади попали под затопление и непригодны к уборке. По прогнозу валовой сбор зерновых культур, с учетом гибели, составит 308 тыс. тонн (103% к уровню 2015 года)", - отметили в администрации.

Несмотря на то, что сельхозпроизводители потеряли часть урожая из-за наводнения, в 2017 году планируется увеличить посевную площадь на 5% за счет таких культур, как соя и кукуруза. По предварительным подсчетам, из-за паводка потеряно как минимум 21 тысяча тонн сои, 5 тысяч тонн кукурузы, 19 тысяч тонн картофеля, 12 тысяч тонн овощей, отметили в администрации.

Из-за тайфуна в крае подтоплено более 28,5 тысяч гектаров посевов. В крае работают специальные муниципальные комиссии по анализу урона сельхозплощадям. Приморским аграриям обещана поддержка со стороны Минсельхоза РФ в виде компенсации ущерба.

Тайфун "Лайонрок"

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков.

Из-за паводка в Приморье объявили режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Намтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

По состоянию на утро 21 сентября остаются подтопленными 38 жилых домов в Дальнереченском и Лесозаводском городских округах. 103 приусадебных участка находятся в зоне подтопления.

Всего в результате паводка были подтоплены 170 населенных пунктов в 25 районах края, это почти 6 тыс. домов. По предварительным итогам работы оценочных специальных комиссий, в Приморье 254 дома признаны непригодными для проживания, еще 478 домов - аварийными. Заявления об ущербе уже подали почти 30 тыс. человек. Ущерб экономике до сих пор подсчитывается, но, по предварительной оценке, он может составить несколько миллиардов рублей.