Развитие нефтегазовых проектов в новых условиях обсудят на конференции в Южно-Сахалинске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Развитие нефтегазовых проектов на Сахалине и Дальнем Востоке России в условиях новых экономических реалий обсудят на конференции "Нефть и газ Сахалина - 2016", которая 28 сентября начнет свою работу в Южно- Сахалинске. Об этом в интервью ТАСС сообщила советник отдела нефтегазового комплекса министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области Ольга Рыжкова.

"Главная тема конференции 2016 года - "Преодолевая "идеальный шторм". Представители правительства и руководители крупнейших российских и международных нефтегазовых компаний выступят с докладами о стратегическом развитии нефтегазовой отрасли России в условиях сегодняшних политических и экономических реалий и путях преодоления текущего кризиса", - рассказала Рыжкова.

По ее словам, в рамках деловой программы конференции будут обсуждаться актуальные проблемы от новейших нефтегазовых технологий и разработок до вопросов законодательства, глобальной энергетической и экологической безопасности. Особое внимание на конференции будет уделено 20-летию развития нефтегазовых проектов на Сахалине, накопленному за это время уникальному опыту партнерства с международными операторами, инновационным технологиям, которые впервые были опробованы в регионе, найденным решениям, которые сделали возможным добычу в сложных геологических и климатических условиях. Сессия "Новости проектов" представит подробный отчет об истории развития, последних новостях и перспективах на будущее крупнейших сахалинских проектов.

"Впервые на конференции пройдет дискуссия "Глобальные сценарии". Участие в ней примут ведущие российские и международные эксперты. По инициативе компании Shell состоится очень интересная сессия, посвященная роли руководителя в создании культуры безопасности в нефтегазовых компаниях", - отметила советник отдела нефтегазового комплекса министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области.

Нефтегазовая отрасль играет ведущую роль в экономике Сахалинской области, и ее развитие является одним из основных факторов, определяющих экономический рост на территории региона. По итогам первого полугодия 2016 года добыча нефти составила 9,5 млн. тонн, или 114 % к аналогичному периоду 2015 года; газа - 14,6 млрд. м, что на 2 % больше добычи в 2015 году; экспорт нефти - 8,9 млн. тонн, рост на 17,6 %. На Сахалине работает единственный в России завод по производству сжиженного природного газа. За 6 месяцев текущего года произведено 5,2 млн. тонн СПГ.

История проведения конференции

Конференция "Нефть и Газ Сахалина" 20 лет предоставляет платформу для эффективного делового общения, обмена информацией и опытом и развития сотрудничества всем игрокам нефтегазовой отрасли Дальнего Востока России. Первые мероприятия проводились в Лондоне, а с 2007 года конференция "обосновалась" в Южно-Сахалинске. Она быстро развивалась с точки зрения размера и статуса аудитории, вслед за стремительным развитием сахалинских проектов. Планируется, что в этом году на форум приедут около 600 участников из России, Японии, Китая, Великобритании, Финляндии, Кореи, Соединенных Штатов Америки, Индии и других стран.