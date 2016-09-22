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Завершен первый этап реконструкции аэропорта Норильска

Экономика и бизнес
22 сентября, 6:26 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 22, сентября. /ТАСС
Аэродрому выдан сертификат соответствия и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
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КРАСНОЯРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Первый этап реконструкции аэропорта Алыкель (Норильск), основного аэропорта севера Красноярского края, завершен. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"Работы выполнены в срок. Аэродрому выдан сертификат соответствия и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", - отметили в ведомстве.

В процессе первого этапа реконструкции на взлетно- посадочной полосе было демонтировано старое покрытие и на подготовленное основание уложен армированный бетон. С мая по сентябрь выполнена укладка 720 метров нового покрытия взлетно-посадочной трассы и 160 метров межсезонного пандуса из асфальтобетона, который соединяет новое и старое покрытие. Также велась отсыпка скального грунта, монтаж и наладка систем светосигнального, аэронавигационного и метеооборудования.

Сейчас подрядчик приступил к подготовке ко второму строительному сезону, который запланирован на летний период 2017 года.

Реконструкция аэропорта Алыкель в Норильске началась в этом году. Самолетам была доступна полоса в 2,5 км, что позволило не ограничивать пассажирские и грузоперевозки. Однако в следующем году работы будут вестись уже на участке длиной более чем один километр. Сообщалось, что воздушные суда типа Boeing при таких параметрах не смогут приземляться в аэропорту, поэтому их заменят самолеты малой авиации - Ан-24 и ATR-42.

Завершатся все работы в сентябре 2018 года. Финансирование ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)". 9,6 млрд рублей на ее реализацию направил федеральный бюджет, 3 млрд - компания "Норильский никель".

Норильский аэропорт Алыкель был введен в эксплуатацию в 1969 году. Пассажиропоток составляет 500 тыс. человек в год, объем перевозки грузов и почты - 18 тыс. тонн. Реконструкция плоскостных сооружений авиаузла (ВПП, светосигнального оборудования, перрона, рулежной дорожки) была проведена в 1980-1985 годах.

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