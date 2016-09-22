Эксперт: около 1 тыс. российских производителей выйдут на китайский рынок до 2020 года

ПЕКИН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Продукция около тысячи российских производителей продуктов питания будет представлена на рынке КНР при содействии сотрудников китайской электронной торговой платформы Epingduo до 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в компании Sirius Holding, которая совместно с Российским центром при Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом (CODARC) является соучредителем проекта.

"В настоящее время на китайском рынке наблюдается повышенный спрос на российские продукты питания. На первом этапе мы рассчитываем открыть пять розничных магазинов, где будет представлена исключительно российская продукция", - рассказал официальный представитель Лю Вэйцюн.

Он пояснил, что продукция российских производителей реализуется как при помощи платформы Epingduo, так и через розничные магазины. "В ближайшие три года в общей сложности планируется открыть 300 магазинов по всему Китаю, включая города Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Мы надеемся, что к тому времени в наших магазинах и на площадке Epingduo будет представлена продукция 1 тысячи российских производителей", - отметил собеседник агентства.

В настоящее время совместные магазины Sirius Holding и CODARC открыты в городах Хэйхэ и Харбин (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восток КНР). Там продаются кондитерские изделия, алкоголь, а также мука, масло и мороженое. Ожидается, что к 2019 году ежегодный годовой объем продаж российской продукции в этих магазинах составит 30 млрд юаней ($4,45 млрд).