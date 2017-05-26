Въезд свободный: пересечение границ города останется бесплатным

Комитет Государственной думы по транспорту и строительству предлагает исключить пункт о введении платного въезда в определенные районы городов в процессе доработки законопроекта "Об организации дорожного движения...". Об этом рассказал глава комитета Евгений Москвичев. "Комитет такую позицию занял, и мы будем настаивать на этой позиции", - указал он.

По словам Москвичева, сейчас документ находится в Государственно-правовом управлении администрации президента.

Ранее заявлялось, что законопроект "Об организации дорожного движения в РФ" не приведет к платному въезду в города. Об этом рассказывал первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов, возглавляющий рабочую группу по разработке акта. В то же время Ефимов подчеркнул, что нормативный акт, принятый Госдумой в первом чтении, может разрешить взимать плату за въезд в исторические районы городов. При этом депутат отметил, что ограничения могут быть введены в определенное время суток.

Парламентарий еще раз подчеркнул, что в законе будет прописан запрет на организацию платных парковок во дворах: "По парковкам мы прописываем, что платных парковок во дворах не допускается. Мы предложим это".



ТАСС отвечает на основные вопросы, которые могут волновать автомобилистов.

? Что это за закон? Документ, принятый Госдумой в первом чтении, регулирует сразу несколько аспектов, касающихся дорожного движения. Он распределяет полномочия между федеральными, региональными и муниципальными властями. Кроме того, законопроект вводит понятие "владелец автомобильной дороги" и обязывает их принимать меры по обеспечению эффективного дорожного движения, строить объекты по распределению грузов и развивать общественный транспорт. Также нормативный акт устанавливает требования к парковкам и обязывает регионы создавать центры контроля за эффективностью дорожного движения, в том числе за состоянием дорог. ? Это правда, что в любой город России бесплатно въехать не получится? Нет, неправда. Руководитель рабочей группы по разработке нормативного акта Виталий Ефимов рассказал ТАСС, что плата может взиматься за въезд в историческую часть города. Он подчеркнул, что речь не идет о введении платного въезда в населенные пункты или в города в целом. Глава комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгений Москвичев вообще предлагает исключить из законопроекта пункт о платном въезде. ? Историческая часть города — это центр? Необязательно. В некоторых городах исторической части вообще нет, заявил Ефимов. В других — такие районы находятся за пределами центра города. В тексте законопроекта пока нет определения "историческая часть". ? Зачем нужно вводить плату за въезд в историческую часть города? Исторические части городов зачастую строились с расчетом на существенно меньшее количество транспортных средств, поэтому сейчас в таких районах постоянно возникают пробки и большие проблемы с парковкой. Из-за пробок существенно ухудшается экологическая ситуация. Например, в Лондоне до 2003 года в центре были чудовищные пробки. Победить их удалось только при помощи платного въезда в центр в будние дни. Деньги, собранные с автомобилистов, пошли на строительство и ремонт дорог, а также на развитие общественного транспорта. Вторая причина — экология: почти во всех городах с платным въездом в историческую часть электромобили и машины с гибридными двигателями могут ездить бесплатно, а грузовики платят больше. Например, въезд в Сан-Франциско (США) по мосту Золотые Ворота для легковых автомобилей в семь раз дешевле, чем для грузовиков. В центр Милана въезд на более современном автомобиле, соответствующем экологическим стандартам "Евро-5" и "Евро-6", обходится дешевле, чем на машине со старыми двигателями. Еще одна причина — рациональное использование автомобиля: в США распространена практика, когда машина, в которой, кроме водителя, сидят минимум три пассажира, проезжает бесплатно, а если пассажиров меньше — водитель вынужден заплатить. ? Где, кроме Лондона и США, существует платный въезд в центр города? Таких примеров много: Сингапур, Стокгольм, Рига, Тронхейм и т. д. Встречается и платный въезд в границы города, например в Юрмале. ? От чего зависит — будут брать плату за проезд или нет? В случае принятия закона и если власти региона или города все же решат ввести эту плату, ограничение будет зависеть от типа транспортного средства (грузовик или легковой автомобиль, например), принадлежности (частная машина или записана на юридическое лицо), экологического класса, количества пассажиров и даже от дня недели или времени суток. ? То есть сегодня можно проехать бесплатно, а завтра с водителя уже возьмут деньги? Нет. Участники дорожного движения должны быть проинформированы о таком ограничении не позднее чем за 30 дней до его введения. ? А если они все же введут платный въезд, будет ли бесплатная альтернатива? В случае, если решение о введении платы за проезд в населенный пункт будет принято, законопроект обязывает власти этого населенного пункта или региона организовать парковку, пустить маршрут общественного транспорта или увеличить выпуск подвижного состава, а также предложить альтернативный маршрут бесплатного проезда.