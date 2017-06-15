Нефть, доллар, рубль: как на них влияет повышение базовой ставки ФРС

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Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, повысила базовую процентную ставку на 25 б.п. до 1-1,25%. Решение по ставкам принято "в свете реализованных и ожидаемых" сдвигов в экономической ситуации в США. "Рынок труда продолжает укрепляться, а экономическая активность нарастает умеренными темпами", — указали в руководстве ФРС. ТАСС объясняет, что означает решение американского регулятора и каковы будут его последствия.
Это процентная ставка, которую используют банки США при предоставлении своих избыточных средств в кредит другим коммерческим банкам, испытывающим нехватку резервов. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС задает так называемую целевую ставку по федеральным фондам (federal funds target rate), которая представляет собой значение или диапазон значений — те самые 1-1,25% годовых. Средневзвешенное значение ставок называется эффективной ставкой по федеральным фондам (federal funds effective rate).
Более низкие процентные ставки вызывают более высокий уровень потребления, а также бóльшие объемы капиталовложений. И наоборот: чем выше ставка, тем дороже кредиты и тем меньше денег в экономике. Это значит, что спрос на них возрастет, а стало быть, возрастет и стоимость доллара. Таким образом, решение ФРС о повышении ставки означает ужесточение монетарной политики США: раньше деньги были дешевыми, а теперь станут дороже.
Федеральный резерв США обладает эксклюзивным правом на выпуск американских долларов. Ставка ФРС — это ставка, к которой привязано все межбанковское кредитование, то есть выдача кредитов одним банком другому. Вслед за американским регулятором ставку вынуждены поднимать и остальные банки (например, Валютно-финансовое управление Гонконга, центробанки стран Персидского залива и так далее).
Базовая ставка Федрезерва — это один из основных инструментов монетарной политики США, который позволяет при необходимости снижать "перегрев" экономики или, напротив, стимулировать ее рост. Как правило, ставка ФРС повышается, чтобы экономика не "перегревалась", а цены не росли слишком быстро.
На сегодняшний день ни о каком "перегреве" экономики США речи не идет, однако она действительно демонстрирует признаки восстановления после кризиса. В апреле 2017 года глава ФРС Джанет Йеллен заявляла, что американская экономика уже находится в здоровом состоянии, поэтому сейчас главной задачей ФРС является проведение политики повышения базовой процентной ставки. При этом глава ФРС подчеркнула, что ведомство намерено делать это постепенно, чтобы поддерживать адекватный рост американской экономики и "не допустить ее перегрева".
Как правило, повышение базовой ставки Федрезерва приводит к укреплению доллара и, соответственно, к ослаблению рубля. Однако поскольку решение ФРС было ожидаемым, рубль никак не отреагировал на повышение ставки. В то же время индекс доллара (отношение доллара США к корзине из шести основных валют: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку) несколько замедлил снижение.
В 2016 году Джанет Йеллен обещала, что политика регулятора продолжит быть жесткой, и анонсировала три повышения учетной ставки в 2017 году вместо двух, ожидавшихся ранее. По некоторым оценкам, в ближайшие два года ставка может вырасти весьма существенно, вплоть до 2–3%. Во многом зависеть это будет от того, останется ли Йеллен на своем посту после января 2018 года. The Wall Street Journal пишет, что Белый дом может в ближайшее время начать поиски нового кандидата на место главы ФРС.
В ходе президентской компании Трамп зарекомендовал себя как противника проводимой регулятором монетарной политики. Боле того, в беседе с журналистами CNBC миллиардер обвинял Джанет Йеллен в том, что она якобы намеренно сохраняет низкую учетную ставку с учетом пожеланий президента Барака Обамы. В том же интервью он говорил, что как бизнесмену ему нравится низкая ставка, но ради блага народа ее необходимо поднять. При этом после избрания Трамп изменил свою позицию и не только прекратил критику Федрезерва, но и в личной беседе поблагодарил его главу за хорошую работу. Однако, по мнению экономистов, такая ситуация продлится ровно до тех пор, пока денежно-кредитная политика ФРС устраивает президента.
Эксперты отмечают, что дальнейшие решения ФРС будут обусловлены тем, удастся ли президенту выполнить свою амбициозную экономическую программу. Во время предвыборной кампании Трамп обещал, что снизит налоги, запустит ряд масштабных инфраструктурных проектов, снимет ограничения на нефтедобычу и увеличит бюджетные расходы, чтобы поддержать экономический рост. Все это может разогнать инфляцию и создать опасные финансовые пузыри, поэтому задача ФРС сейчас заключается в том, чтобы уравновесить задумки избранного президента более жесткой монетарной политикой.
Артур Громов