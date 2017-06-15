Нефть, доллар, рубль: как на них влияет повышение базовой ставки ФРС

Более низкие процентные ставки вызывают более высокий уровень потребления, а также бóльшие объемы капиталовложений. И наоборот: чем выше ставка, тем дороже кредиты и тем меньше денег в экономике. Это значит, что спрос на них возрастет, а стало быть, возрастет и стоимость доллара. Таким образом, решение ФРС о повышении ставки означает ужесточение монетарной политики США: раньше деньги были дешевыми, а теперь станут дороже.

Федеральный резерв США обладает эксклюзивным правом на выпуск американских долларов. Ставка ФРС — это ставка, к которой привязано все межбанковское кредитование, то есть выдача кредитов одним банком другому. Вслед за американским регулятором ставку вынуждены поднимать и остальные банки (например, Валютно-финансовое управление Гонконга, центробанки стран Персидского залива и так далее).