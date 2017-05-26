Кто хочет стать бизнесменом: пошаговая инструкция для будущих предпринимателей

В России по состоянию на начало мая 2017-го 3,1 млн индивидуальных предпринимателей, и их количество только с начала этого года увеличилось на 100 тыс. Этому способствуют программы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Контроль над бизнесменами становится прозрачнее: об этом упомянул в своем послании к Федеральному собранию в декабре 2016 года глава государства Владимир Путин: "Со следующего года кардинально повышается их (проверок. — Прим. ТАСС) прозрачность, в открытом доступе будут данные: кто, кого, как часто проверяет, какие результаты получены. Это даст возможность оперативно реагировать на злоупотребления, на каждый факт нарушения прав предпринимателей со стороны контролеров".

В день российского предпринимательства, 26 мая, ТАСС представляет пошаговую инструкцию для тех, кто хочет открыть свое дело.

? Я хочу создать бизнес. Что мне делать? Если вы еще не придумали, чем хотите заниматься, зайдите на сайт бизнес-навигатора малого и среднего предпринимательства и посмотрите на карту соотношения спроса и предложения в вашем городе или районе. Составьте бизнес-план — в этом тоже поможет бизнес-навигатор. При написании бизнес-плана старайтесь мыслить критично. Хорошей рентабельностью считается уровень 20%. ? У меня есть бизнес-план. Что дальше? Решите, будете ли вы создавать общество с ограниченной ответственностью (ООО) или станете индивидуальным предпринимателем (ИП). Если вы оказываете услуги физическим лицам и не планируете (по крайней мере первое время) нанимать персонал, то вы самозанятый гражданин, которому можно зарегистрироваться в качестве ИП. Вы можете не регистрировать свою деятельность и платить налог на доход физических лиц (13%). Но при этом у вас не будет формироваться накопительная часть пенсии. Поэтому советуем вам зарегистрироваться в налоговой службе, особенно если вы — горничная, няня или репетитор. В течение двух лет вы не будете платить никаких налогов, а также сборов. Список профессий, возможно, будет расширен. ? Я хочу стать индивидуальным предпринимателем. Что мне надо знать? ИП — это оптимальная схема для начинающего бизнесмена: можно работать из дома и выбрать патентную систему налогообложения. Не надо отчитываться за оборудование, которое вы используете, и вносить его в уставной капитал. Наконец, ИП может снимать деньги с собственного расчетного счета в любой момент и без объяснения причин. Так же можно пополнять счет. Но есть и минусы: ИП сложнее привлечь инвестиции и есть ограничения по видам деятельности — индивидуальный предприниматель не может торговать алкоголем, кроме пива, открыть банк, страховую компанию или ломбард, а также производить или ремонтировать самолеты, военную технику, боеприпасы и пиротехнику. Наконец, за все долги отвечает сам предприниматель своим личным имуществом. И еще — независимо от того, приносит прибыль ИП или нет, придется заплатить взносы во внебюджетные фонды (Пенсионный, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд соцстрахования): в 2017 году это 27 990 рублей в год плюс 1% от суммы дохода свыше 300 тыс. рублей в год. ? Я не торгую алкоголем и не ремонтирую самолеты. Как мне зарегистрироваться в качестве ИП? Сначала нужно выбрать систему налогообложения. Всего их пять, но единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) могут использовать только аграрии, патентная система налогообложения применяется далеко не ко всем видам деятельности, а упрощенная система налогообложения (УСН) делится на два типа в зависимости от того, что облагается налогом: доходы или доходы минус расходы. Выбрать подходящую систему можно на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Кроме представленных там существует и патентная система — подробнее о ней также написано на сайте ведомства. Обратите внимание, что стоимость патента существенно отличается в разных регионах России, не забудьте выбрать свой в верхней части страницы. Даже в том случае, если вы открываете ИП в производственной, социальной или научной сфере (для таких предпринимателей, если они регистрируются впервые, в большинстве регионов России установлены налоговые каникулы, то есть в течение двух лет ставка будет 0%), форму налогообложения нужно выбрать. Обычно начинающим предприятиям рекомендуют выбирать УСН, но все всегда зависит от специфики вашего бизнеса. ? Выбор сделан. Что дальше? Теперь нужно точно определиться с видом вашей деятельности. В России существует классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). При регистрации ИП необходимо указать коды ОКВЭД, то есть те виды деятельности, которыми вы будете заниматься. Теоретически можно вписать вообще все 1600 кодов экономической деятельности, но на практике в этом нет никакой необходимости. В стандартном бланке 57 полей для кодов, так что можно перестраховаться и указать смежные виды деятельности. Сейчас действует классификатор ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). ? Я отобрал(а) нужные мне коды ОКВЭД. Что еще необходимо? Для подготовки пакета документов для регистрации можно обратиться к специалистам, и они все сделают и возьмут за это от 2 до 15 тыс. рублей. В некоторых банках эту работу сделают бесплатно, но только при условии, что вы откроете расчетный счет (для ИП не обязателен, но в большинстве случаев необходим). Можно подготовить документы и самостоятельно — это несложно. ? Я буду готовить документы самостоятельно. Как это сделать? Скачайте на сайте налоговой службы форму Р21001. Заверять ее у нотариуса нужно только в том случае, если документы повезете не вы. Приготовьте паспорт гражданина Российской Федерации (на всякий случай сделайте копии всех страниц — могут потребоваться). Если у вас нет свидетельства о присвоении вам индивидуального номера налогоплательщика (ИНН), сходите в отделение ФНС по месту жительства, получите его и сделайте копию (оригинал тоже возьмите с собой). Если вы будете использовать упрощенную систему налогообложения, загрузите и заполните ее (по клику начнется скачивание документа). Наконец, надо заплатить госпошлину на открытие ИП в размере 800 рублей. Квитанцию можно также распечатать с сайта ФНС — переходите по ссылке и выбирайте "Государственная пошлина за регистрацию ИП" и "Государственная пошлина за регистрацию ФЛ в качестве ИП". Оплатить можно прямо на сайте или через банк. Квитанция об оплате пошлины обязательно пригодится при регистрации. ? Пакет документов готов. Можно регистрироваться? Да. На сайте ФНС в разделе "Контакты и обращения" выберите отделение по месту вашего жительства. Обратите внимание, в некоторых регионах существуют специализированные инспекции, которые работают только с юридическими лицами, — тогда придется ехать туда. Если вы затрудняетесь, позвоните в контакт-центр по телефону 8-800-222-22-22 или по телефонам колл-центра в вашем регионе. Еще раз напомним, нужны следующие документы: форма Р21001;

паспорт;

свидетельство о присвоении ИНН;

квитанция об оплате госпошлины. Взамен вам выдадут расписку в получении у вас документов — не забудьте ее забрать. Через три-пять рабочих дней (зависит от региона) вам выдадут: свидетельство о государственной регистрации физлица в качестве индивидуального предпринимателя с указанным ОГРНИП (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя);

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);

свидетельство о присвоении ИНН. Эти документы обязательно хранить вплоть до ликвидации ИП. Поздравляем, теперь вы индивидуальный предприниматель! Заявление о переходе на УСН нужно будет отдать в налоговую по месту регистрации, иногда это то же отделение, где вы сдавали документы, иногда — нет. Не стоит затягивать с написанием этого заявления: примерно через месяц вас могут автоматически перевести на основную систему налогообложения. ? Это все? Можно начинать работать? Почти все. Вы можете начать работать, но помните, что в течение месяца вам должно прийти по почте свидетельство (извещение) о регистрации в Пенсионном фонде и Фонде обязательного медстрахования. Эти документы также необходимо хранить. Если вдруг они вам не пришли, придется съездить в Пенсионный фонд и предоставить им оригиналы и ксерокопии свидетельства о регистрации ИП с номером ОГРНИП, ИНН и СНИЛС. Вам должны выдать извещение о постановке на учет в ПФР. Этот документ также необходимо хранить вплоть до ликвидации ИП.

Сергей Круглов