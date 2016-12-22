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Власти Кубани усилили контроль за оборотом свинины из-за угрозы АЧС

Экономика и бизнес
22 декабря, 13:28 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов
Власти региона 28 ноября ввели карантин в радиусе 5 км от мест обнаружения очагов АЧС в шести районах Кубани
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КРАСНОДАР, 22 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Власти Краснодарского края усилили контроль за оборотом животноводческой продукции на рынках и ярмарках в предновогодний период для профилактики возникновения африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщил ТАСС губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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"В предновогодний период усилили контроль оборота животноводческой продукции на рынках и ярмарках. Надо обеспечить нашим жителям гарантированную возможность покупать только ту продукцию, которая прошла ветеринарно- санитарную экспертизу и соответствует всем нормам", - сказал он. Глава региона подчеркнул, что решение о снятии карантина по АЧС в Краснодарском крае, принятое накануне, было взвешенным и обоснованным, а бывшие очаги не представляют угрозы.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ситуация с вирусом в регионе стабилизировалась, но это не значит, что никаких мер принимать не нужно. По его словам, на следующей неделе главный ветеринарный врач Николай Власов может провести совещание в Краснодарском крае с местными органами власти. Данкверт также отметил, что отсутствие новых вспышек АЧС не является показателем благополучной ситуации на Кубани.

Инфекцию обнаружили впервые в этом году на Кубани 30 августа на ферме в станице Марьянской, принадлежащей АО "Дан Куб" при исследовании 30 проб крови свиней. На ферме АО "Дан Куб" содержалось 30 тыс. свиней, впоследствии было решено уничтожить все поголовье. Затем на территории региона было зарегистрировано 5 очагов АЧС и 12 инфицированных объектов.

Власти региона 28 ноября ввели карантин в радиусе 5 км от мест обнаружения очагов АЧС в шести районах Кубани.

В середине декабря карантин на ферме "Дан Куб" был снят. Также его отменили в местах обнаружения вируса в Ейском, Тихорецком и Темрюкском районах, городах Сочи и Туапсе. Накануне стало известно, что все очаги и инфицированные АЧС объекты в крае ликвидированы, а ограничения по вирусу сняты.

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