В Счетной палате признали стратегию развития банковского сектора неэффективной

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Стратегия развития банковского сектора России на период до 2015 года не помогла банкам достичь долгосрочной устойчивости и эффективности. Об этом говорится в пресс-релизе Счетной палаты по результатам анализа и оценки итогов реализации в 2011-2015 годах Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года.

"Конечно, реализация стратегии проходила в сложных условиях, что оказало негативное влияние на достижение даже тех немногих количественных показателей, которые в ней установлены. Но это говорит и о том, что при разработке Стратегии-2015 не был учтен опыт реализации Стратегии до 2008 года в части оценки вероятности кризисных внешнеэкономических или внешнеполитических обстоятельств, существенно повышающих риски нарушения стабильности финансового сектора России", - цитирует пресс-служба слова аудитора СП РФ Андрея Перчяна, представившего доклад коллегии Счетной палаты под председательством Татьяны Голиковой.

Так, по итогам программы не были достигнуты ключевые целевые показатели стратегии. Кроме того, не было сокращено участие государства в капиталах банков (в частности, доля банков с госучастием увеличилась с 45,8% на 1 января 2011 года до 58,6% на 1 января 2016 года). Также не был достигнут и ожидаемый показатель соотношения капитала кредитных организаций и ВВП в 14-15% (на 1 января 2016 года он составлял 11,1%). Рост инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций (с 336,3 млрд руб. до 408,5 млрд руб.) в Счетной палате объяснили снижением курса рубля к доллару и евро.

Доля первых пяти банков в активах банковской системы в период реализации Стратегии развития банковского сектора увеличилась с 47,9% до 56%, количество кредитных организаций, на которые приходится 80% активов банковской системы, уменьшилось с 29 до 25. По мнению аудитора, такая ситуация может свидетельствовать о снижении уровня конкуренции в секторе банковских услуг с ухудшением позиций региональных банков.

"После 2015 года новая стратегия развития банковского сектора не разрабатывалась. Это подтверждает отсутствие практической необходимости в принятии отдельного стратегического документа по банковской системе, тем более не имеющего правового статуса", - добавил аудитор.

По мнению Счетной палаты, экономические сложности, которые создает текущая ситуация для российских банков, требуют новых антикризисных решений с целью сохранения финансовой устойчивости первой сотни системообразующих банков.

Отчет по итогам экспертно-аналитического мероприятия будет направлен в палаты Федерального собрания РФ.