Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Счетной палате признали стратегию развития банковского сектора неэффективной

Экономика и бизнес
22 декабря, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
В докладе, в частности, отмечается, что не были достигнуты ключевые целевые показатели стратегии, а увеличение доли первых пяти банков может свидетельствовать о снижении конкуренции на рынке
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Стратегия развития банковского сектора России на период до 2015 года не помогла банкам достичь долгосрочной устойчивости и эффективности. Об этом говорится в пресс-релизе Счетной палаты по результатам анализа и оценки итогов реализации в 2011-2015 годах Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года.

"Конечно, реализация стратегии проходила в сложных условиях, что оказало негативное влияние на достижение даже тех немногих количественных показателей, которые в ней установлены. Но это говорит и о том, что при разработке Стратегии-2015 не был учтен опыт реализации Стратегии до 2008 года в части оценки вероятности кризисных внешнеэкономических или внешнеполитических обстоятельств, существенно повышающих риски нарушения стабильности финансового сектора России", - цитирует пресс-служба слова аудитора СП РФ Андрея Перчяна, представившего доклад коллегии Счетной палаты под председательством Татьяны Голиковой.

Смотрите также

Российские банки за 10 месяцев заработали около 700 млрд рублей
Путин отметил решительные действия ЦБ по очищению и оздоровлению банковской сферы
McKinsey: потери банков РФ могут снизиться на $20 млрд при восстановлении экономики
ЦБ отмечает улучшение ситуации в российском банковском секторе

Так, по итогам программы не были достигнуты ключевые целевые показатели стратегии. Кроме того, не было сокращено участие государства в капиталах банков (в частности, доля банков с госучастием увеличилась с 45,8% на 1 января 2011 года до 58,6% на 1 января 2016 года). Также не был достигнут и ожидаемый показатель соотношения капитала кредитных организаций и ВВП в 14-15% (на 1 января 2016 года он составлял 11,1%). Рост инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций (с 336,3 млрд руб. до 408,5 млрд руб.) в Счетной палате объяснили снижением курса рубля к доллару и евро.

Доля первых пяти банков в активах банковской системы в период реализации Стратегии развития банковского сектора увеличилась с 47,9% до 56%, количество кредитных организаций, на которые приходится 80% активов банковской системы, уменьшилось с 29 до 25. По мнению аудитора, такая ситуация может свидетельствовать о снижении уровня конкуренции в секторе банковских услуг с ухудшением позиций региональных банков.

"После 2015 года новая стратегия развития банковского сектора не разрабатывалась. Это подтверждает отсутствие практической необходимости в принятии отдельного стратегического документа по банковской системе, тем более не имеющего правового статуса", - добавил аудитор.

По мнению Счетной палаты, экономические сложности, которые создает текущая ситуация для российских банков, требуют новых антикризисных решений с целью сохранения финансовой устойчивости первой сотни системообразующих банков.

Отчет по итогам экспертно-аналитического мероприятия будет направлен в палаты Федерального собрания РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
6
Американская компания Nikola Motor представила первый водородный грузовик
Интересное
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Такой разный Брежнев: факты из жизни генсека СССР
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве скончался внук Сталина
2
Момент взрыва в переходе на станции "Коломенская" попал на видео
3
Варваре Карауловой дали 4,5 года за попытку примкнуть к ИГ
4
Посол Андрей Карлов похоронен на Химкинском кладбище
5
Минстрой ожидает рост цен на жилье в России в 2017 году
6
В Москве двое угонщиков совершили девять аварий, скрываясь от полиции
7
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Темы дня
Реклама