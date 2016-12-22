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Нацбанк Украины: каждый украинец заплатит более $100 за национализацию "Приватбанка"

Экономика и бизнес
22 декабря, 13:43 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, декабря. /ТАСС
По подсчетам других украинских экономистов, национализация банка обойдется простым гражданам в $150-190
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Национализация "Приватбанка" будет стоит каждому украинцу порядка 3 тыс. гривен (около $115 по текущему курсу). Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

"К сожалению, это было плохое решение (национализация "Приватбанка" - прим. ТАСС), но лучшее из возможных. Государство проиграло, так как потратит 116 млрд гривен (около $4,4 млрд) на капитализацию за счет увеличения своего государственного долга", - сказал он в интервью агентству "Укринформ". Чурий пояснил, что таким образом, согласно подсчетам экономистов, сумма долга в расчете на каждого украинца увеличилась на 3 тыс. гривен. "Каждому национализация стоит 3 тысячи", - пояснил заместитель главы Нацбанка.

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По подсчетам других украинских экономистов, национализация "Приватбанка" обойдется украинцам в 5-7 тыс. гривен. Как отметил экс-министр доходов и сборов, лидер партии "Успешная страна" Александр Клименко, "$4-5 млрд, которые государство потратит на докапитализацию "Приватбанка" - это примерно 5-7 тыс. гривен (около $150-190 по текущему курсу), которые легли на каждого гражданина Украины". "Мы рано или поздно заплатим эти деньги - в налогах, акцизах, или просто благодаря инфляционному эффекту", - добавил Клименко.

В воскресенье, 18 декабря, правительство Украины после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины приняло решение о национализации "Приватбанка", крупнейшими акционерами которого были днепропетровские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Глава Нацбанка Украины заявила, что государство вынуждено было национализировать "Приватбанк", чтобы стабилизировать финансовую ситуацию в стране.

Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 22 декабря подписали договор о продаже всех акций "Приватбанка". Теперь владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины.

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