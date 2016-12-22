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РФ выплатит Боснии и Герцеговине $125 млн части долга СССР перед Югославией

Экономика и бизнес
22 декабря, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
В документе отмечено, что Босния и Герцеговина обязуется распределить полученные от России денежные средства в следующей пропорции: Федерации Боснии и Герцеговины - 58 %, Республике Сербской - 29 %
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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Россия выплатит Республике Босния и Герцеговина (БиГ) часть долга СССР перед Югославией, сумма выплаты составит $125 млн. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

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"Одобрить представленный Минфином РФ согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и предварительно согласованный с боснийско-герцеговинской стороной проект соглашения между правительством РФ и Советом министров Боснии и Герцеговины об урегулировании обязательств бывшего СССР по расчетам, связанным с товарооборотом между бывшим СССР и бывшей СФРЮ", - говорится в тексте распоряжения.

Согласно тексту проекта соглашения, Россия выплатит долг БиГ в размере $125 млн, что составляет часть общего долга СССР перед Югославией.

В документе отмечено, что БиГ обязуется распределить полученные от России денежные средства в следующей пропорции: Федерации Боснии и Герцеговины - 58 %, Республике Сербской - 29 %, для нужд общегосударственных органов власти БиГ - 10%, округу Брчко БиГ - 3%.

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