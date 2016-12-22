РФ выплатит Боснии и Герцеговине $125 млн части долга СССР перед Югославией

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Россия выплатит Республике Босния и Герцеговина (БиГ) часть долга СССР перед Югославией, сумма выплаты составит $125 млн. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
"Одобрить представленный Минфином РФ согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и предварительно согласованный с боснийско-герцеговинской стороной проект соглашения между правительством РФ и Советом министров Боснии и Герцеговины об урегулировании обязательств бывшего СССР по расчетам, связанным с товарооборотом между бывшим СССР и бывшей СФРЮ", - говорится в тексте распоряжения.
Согласно тексту проекта соглашения, Россия выплатит долг БиГ в размере $125 млн, что составляет часть общего долга СССР перед Югославией.
В документе отмечено, что БиГ обязуется распределить полученные от России денежные средства в следующей пропорции: Федерации Боснии и Герцеговины - 58 %, Республике Сербской - 29 %, для нужд общегосударственных органов власти БиГ - 10%, округу Брчко БиГ - 3%.