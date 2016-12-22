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Глава ювелирного завода из группы "Адамас" подозревается в неуплате 5 млрд руб. налогов

Экономика и бизнес
22 декабря, 15:17 UTC+3 МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Возбуждено уголовное дело, в рамках которого проведены обыски в четырех офисах компании и по местам жительства руководителей и сотрудников компании
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© Валерий Шарифулин/ТАСC

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Следователи Главного следственного управления СК РФ по Москве возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Столичный ювелирный завод" (входит в группу "Адамас") об уклонении от уплаты налогов на 5 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в Следственном комитете России.

"По версии следствия, в период 2012-2014 годов подозреваемый, действуя совместно с неустановленными лицами из числа руководства и сотрудников ООО "Столичный ювелирный завод", входящего в группу сети ювелирных магазинов компании "Адамас", с целью неуплаты налогов в особо крупном размере вступил в сговор и создал преступную схему. Создав фиктивный документооборот с более чем 50 фирмами-однодневками, руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость, а также якобы приобретало ювелирные изделия у фиктивных организаций. В результате в бюджетную систему РФ не поступило более 5 млрд рублей", - сообщили в СК.

Факт уклонения от уплаты налогов был выявлен в ходе совместной работы следователей Главного следственного управления СК по Москве, сотрудников управления по экономической безопасности и противодействия коррупции столичного ГУ МВД России, ФСБ, ГУЭБ МВД России, УФНС по Москве и ФНС России.

"Сегодня в рамках уголовного дела проведены обыски в четырех офисах компании и по местам жительства руководителей и сотрудников компании, в ходе которых изъяты документы и техническое оборудование, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершенному преступлению в сфере налогообложения", - сообщили в СК.

Кроме того, следователями будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере"), которая грозит штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительными работами на срок до пяти лет (этот вид наказания начнет применяться с 2017 года), либо лишением свободы на срок до шести лет.

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