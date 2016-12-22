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Медведев: энергетика РФ в ряде случаев критически зависима от иностранных технологий

Экономика и бизнес
22 декабря, 14:37 дата обновления: 22 декабря, 15:12 UTC+3
Энергоемкость ВВП РФ выше чем, в развитых экономиках, энергопотребление можно сократить на треть
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© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 22 декабря. /ТАСС/. Энергоотрасль России в ряде случаев критически зависима от иностранных технологий, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. "Одна из сложных проблем - это зависимость нашего топливно-энергетического комплекса от иностранных технологий и оборудования. Несмотря на все решения, которые мы принимали в последние годы, по ряду позиций эта зависимость пока находится на критическом уровне", - сказал он на совещании об Энергостратегии России до 2035 года.

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Премьер отметил, что эту ситуацию необходимо менять, поддерживать производителей, которые готовы предоставить конкурентные по качеству и цене виды оборудования, с помощью налоговых и финансовых инструментов стимулировать энергокомпании использовать преимущественно российскую продукцию.

По словам Медведева, совокупные ежегодные инвестиции компаний ТЭК оцениваются на уровне 3,5 трлн рублей. "Мы заинтересованы, чтобы эти деньги работали на развитие именно нашей экономики, а не какой-либо другой. Наши крупнейшие энергокомпании при разработке своих инвестиционных программ должны исходить из такого подхода", - сказал премьер-министр. Он добавил, что государство также намерено оказывать поддержку локализации производства наиболее перспективного оборудования и технологических решений в России.

"Рассчитываем, что за счет импортозамещения доля импортной продукции в закупках предприятий ТЭК после реализации Энергостратегии, то есть через 20 лет составит не более 10-15%", - сказал Медведев.

Глава правительства указал, что, если Россия хочет и в будущем иметь конкурентоспособную энергетику, то "государству, и бизнесу нужно вкладываться в инновации".

Учитывать все интересы

Энергостратегия РФ должна быть сбалансированной и учитывать интересы всех участников рынка и бюджета, заявил премьер.

"Необходимо учесть и сбалансировать интересы потребителей, компаний, которые занимаются добычей, переработкой и поставкой энергоресурсов, интересы бюджета", - сказал он на совещании об Энергостратегии России до 2035 года.

Медведев отметил необходимость добиться максимально эффективного использования энергетических ресурсов, сохранить лидирующие позиции в мировой энергетике. По его словам, Энергостратегия позволит дать российским энергокомпаниям, зарубежным потребителям четкие ориентиры, каким будет налоговый режим в отрасли, какие будут тарифная и ценовая политики, "нужно сделать наш рынок более открытым, прозрачным, конкурентным и более привлекательным для инвестиций".

Расточительность в использовании энергоресурсов

Энергоемкость ВВП РФ выше, чем в развитых экономиках, а потенциал сокращения энергозатрат составляет около трети от текущего энергопотребления, сказал Медведев.

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"По-прежнему крайне расточительно мы относимся к использованию энергоресурсов. Энергоемкость нашего ВВП все еще в разы выше, чем в развитых и многих развивающихся странах, потенциал энергосбережения составляет около трети текущего энергопотребления, а по некоторым данным - еще выше. То есть каждый третий кВт*ч электроэнергии, кубический метр газа, килограмм угля, тонна нефти уходят с точки зрения экономики в никуда", - указал глава правительства.

Медведев отметил, что в России немало предприятий, где потери энергии и тепла особенно велики, "в конечном счете за все это расплачивается экономика и потребители".

"Это недопустимо. В стратегии должны быть предусмотрены системные меры по повышению энергоэффективности. Это касается не только самого ТЭК, где есть большие возможности оптимизации использования ресурсов, но и всей экономики, тем более, что наши предприятия уже довольно активно выпускают энергосберегающее оборудование", - сказал премьер- министр.

Об энергостратегии

Энергостратегия РФ должна быть сбалансированной и учитывать интересы всех участников рынка и бюджета, заявил премьер.

"Необходимо учесть и сбалансировать интересы потребителей, компаний, которые занимаются добычей, переработкой и поставкой энергоресурсов, интересы бюджета", - сказал он на совещании об Энергостратегии России до 2035 года.

Зависимость энергоотрасли РФ от иностранных технологий находится на критическом уровне, также отметил премьер. Энергоемкость ВВП РФ выше чем, в развитых экономиках, энергопотребление можно сократить на треть, сказал он. 

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