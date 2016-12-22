Хлопонин: "Боярышник" и валокордин должны продаваться по рецептам

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Спиртосодержащие медицинские препараты, среди которых валокордин и "Боярышник", должны продаваться только по рецептам. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Александр Хлопонин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Та же настойка "Боярышника", которая используется как медицинский препарат, и который употребляют, она должна продаваться в аптеке и по рецепту. Не так, как сегодня в автоматах люди подходят, пишут "Настойка боярышника" и, собственно говоря, покупают за деньги в автоматах", - добавил Хлопонин.

"Безусловно, они (медицинские препараты) должны продаваться в аптечной сети по предписанию врачей, так называемому рецепту... Тот же валокордин, его надо-то 40 капель, 4 капли или 10 капель выпить для того, чтобы он имел какую-то (пользу), хотя это даже не доказано с медицинской точки зрения, но людям помогает. У тебя в баночке такой небольшой 4 тысячи капель, зачем это продавать в таре, которая там 500 миллиграмм или пол-литра? Мне кажется, понятно, что это несерьезно", - отметил заместитель председателя правительства, подчеркнув, что помимо ограничения по месту продажи спиртосодержащих препаратов, будет введено также "ограничение и по таре".

"Они будут ликвидированы", - сказал он в ответ на вопрос, "что будет с автоматами" для продажи таких лекарств, как, например, настойка "Боярышника".

Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения России сообщила ТАСС, что ведомством подготовлен законопроект о запрете продажи жидкостей с содержанием этилового спирта более 15 процентов через автоматы.

В Иркутской области от отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" с 17 по 21 декабря погибли более 60 и пострадали более 100 человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. По факту ЧП возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц"). Его расследование передано в центральный аппарат СК РФ. Ранее сообщалось об 11 задержанных в рамках уголовного дела.