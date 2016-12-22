Россия в октябре опередила Саудовскую Аравию в среднесуточной добыче нефти

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия в октябре 2016 года добывала 10,75 млн баррелей нефти в сутки, опередив на 2,11% по этому показателю Саудовскую Аравию, следует из данных Росстата.

Так, добыча Саудовской Аравии в октябре составила почти 10,53 млн баррелей в сутки. В целом в странах ОПЕК суточная добыча составляла более 33,64 млн баррелей, в том числе добыча в Ираке была на уровне 4,56 млн баррелей.

Согласно данным Росстата, экспорт нефти из России в январе - октябре 2016 года вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, до 202,6 млн тонн. Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта за десять месяцев составил 26,3%, в экспорте топливно - энергетических товаров - 44,9% (в январе - октябре 2015 года 26,6% и 41,5% соответственно).

Средняя фактическая экспортная цена на нефть в октябре составляла $326,6 за одну тонну (на 4,6% выше сентября 2016 г.). При этом цена на нефть Urals на мировом рынке составляла $350,4 за одну тонну (на 8,6% выше сентября 2016 года).

Ранее сообщалось, что в России в январе - ноябре 2016 года добыча нефти, включая газовый конденсат, увеличилась на 2,5%, природного газа уменьшилась на 0,5%. При этом добыча нефти, в том числе газового конденсата, в ноябре 2016 г. в годовом выражении выросла на 3,2% и составила 45,5 млн тонн, добыча природного газа увеличилась на 2,6%, до 55,5 млрд куб м.