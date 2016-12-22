Литовский суд признал обоснованным штраф "Газпрому" в €35,6 млн

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Литовский суд оставил в силе решение Совета по конкуренции, который еще в 2014 году наложил на "Газпром" штраф в размере €35,6 млн, передает Reuters.

Штраф был назначен в связи с тем, что концерн не согласился подписать с компанией Lietuvos energijos gamyba (тогда - Lietuvos energija) сделку по обмену газом, отмечает литовское агентство BNS.

По мнению местного антимонопольного ведомства, своим отказом "Газпром" препятствовал подписанию литовской компанией договоров с другими поставщиками газа и тем самым нарушил условия разрешения на приобретение концерном 34% акций Lietuvos dujos, выданное Советом по конкуренции в 2004 году.

Сделка LEG с одной из европейских компаний позволила бы снизить затраты на приобретаемый компанией газ, а это скорректировало бы и цены на электроэнергию для потребителей, посчитали в Совете по конкуренции.

В 2012 году торгующее поставляемым из России газом предприятие Lietuvos energijа обратилось к "Газпрому" с просьбой согласиться на обмен партиями газового сырья. Lietuvos energijа нашла возможность приобрести в Европе определенный объем газа по цене ниже российского. "Газпром" на обмен согласия не дал.

В 2015 году "Газпром" пытался обжаловать штраф в суде Вильнюса, но инстанция отклонила иск.