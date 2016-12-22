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"Аптечная сеть 36,6" завершила сделку по слиянию с А5 Group

Экономика и бизнес
22 декабря, 18:44 дата обновления: 22 декабря, 19:11 UTC+3
Банк России возобновил эмиссию акций ПАО "Аптечная сеть 36,6", а также зарегистрировал отчет об итогах дополнительной эмиссии акций
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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Банк России возобновил эмиссию акций ПАО "Аптечная сеть 36,6", а также зарегистрировал отчет об итогах дополнительной эмиссии акций, следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ. По словам пресс-секретаря аптечной сети Алексея Киселева-Романова, это означает, что "Аптечная сеть 36,6" завершила сделку по слиянию с А5 Group".

"Центробанк зарегистрировал отчет о нашей допэмиссии. Да, осталось только получить его на руки", - сказал он, отвечая на вопрос, означает ли регистрация отчета, что сделка по слиянию завершена.

В ноябре 2016 года "Аптечная сеть 36,6" в ходе дополнительного выпуска ценных бумаг (SPO) разместила 1,35 млрд обыкновенных акций (90,3% от запланированного объема в 1,5 млрд бумаг). Цена размещения - 12 рублей за акцию; для лиц, имеющих преимущественное право приобретения, - 10,8 рубля за бумагу.

По открытой подписке было размещено 554,9 млн акций; в адрес лиц, имеющих преимущественное право приобретения, - 799,2 млн. В результате допэмиссии уставный капитал "Аптечной сети 36,6", составляющий сейчас 976,5 млн акций, вырастет в 2,4 раза - до 2,3 млрд акций.

Как сообщалось, допэмиссия в таком объеме планируется в рамках слияния "Аптечной сети 36,6" с А5 Group, причем 950 млн ценных бумаг из этого выпуска может приобрести структура Романа Авдеева (основной владелец Московского кредитного банка) - ООО "Концерн "Россиум". Возможная максимальная сумма сделки с концерном оценивается не более чем в 10 млрд рублей.

"Аптечная сеть 36,6" учреждена в 2003 году, в том же году компания вышла на IPO. Группа развивает аптеки "36,6", A.v.e и "Горздрав". По данным на 31 декабря 2015 года под управлением группы находилось 934 аптеки. Консолидированные нетто-продажи группы от текущих операций по МСФО в 2015 году выросли на 67% - до 31,89 млрд рублей.

А5 Group реализует аптечную продукцию под брендами "А5", "Норма", "Фармадар", "Мособлфармация", "Социальные аптеки". Компания была основана в 2006 году экс-гендиректором сети "Копейка" (вошла в X5 Retail Group) Сергеем Солодовым и Романом Буздалиным. Аптечная сеть насчитывает более 1 тыс. торговых точек в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, а также других городах в Центральном, Поволжском и Северо-Западном федеральных округах.

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