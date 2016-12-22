Teva выплатит $520 млн в США в рамках урегулирования дела о подкупе чиновника в РФ

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries и ее одноименное дочернее предприятие в России согласились уплатить властям США в общей сложности почти $520 млн для досудебного урегулирования претензий, связанных с подкупом государственных чиновников в России, на Украине и в Мексике. С таким утверждением выступил в четверг Минюст США. Ведомство уточнило, что основанием для уголовного преследования компании в данном случае служил американский закон о борьбе с коррупцией за рубежом.

"Копаксон" для России

Согласно заявлению Минюста, в случае с Россией компании вменялась взятка некоему "высокопоставленному чиновнику", владевшему компанией, которая занималась переупаковкой и распространением фармацевтической продукции. Teva якобы получила от выполнения госзаказов в России прибыль более чем на $200 млн. Незаконные доходы того же чиновника американцы оценили примерно в $65 млн.

Речь шла о государственных закупках препарата "Копаксон", используемого при лечении рассеянного склероза. В заявлении ведомства утверждается, что российские власти якобы "как раз в это время стремились сократить расходы на приобретение таких дорогостоящих иностранных препаратов, как "Копаксон". Чиновник же, по версии Минюста США, "должен был воспользоваться своими полномочиями для увеличения" закупок продукции Teva.

Регистрация по-украински

На Украине, как утверждает Минюст США, Teva "выплачивала взятки высокопоставленному сотруднику Министерства здравоохранения" страны, чтобы облегчать регистрацию препаратов фирмы, необходимую для выхода на украинский рынок. С 2001 по 2011 год этому человеку платили зарплату "консультанта" при фирме, оплачивали поездки и другие расходы на общую сумму около $200 тысяч.

"Взамен этот чиновник использовал свое официальное положение и влияние в украинском правительстве для воздействия на процесс регистрации на Украине фармацевтической продукции Teva, включая "Копаксон" и инсулины", - говорится в заявлении. В Минюсте утверждают, что компания уже признала эти нарушения.

Мексиканские рецепты

В Мексике, согласно документу, фирма платила врачам в государственных медицинских учреждениях, чтобы те чаще прописывали пациентам "Копаксон". Минюст США подчеркивает, что об этой практике было осведомлено "руководство Teva в Израиле, ответственное за борьбу с коррупцией".

Пени в казну США

Описывая юридическую сторону принятых решений, в ведомстве пояснили, что непосредственно за нарушение профильного американского закона Teva заплатит более $283 млн. Кроме того, компания согласилась уплатить федеральной Комиссии США по ценным бумагам и биржам еще $236 млн в виде компенсации за незаконную прибыль с процентами. Таким образом, за приписываемые фирме нарушения в России, Украине и Мексике свыше полумиллиарда долларов будет перечислено в американскую казну. При этом Минюст США отметил, что, поскольку компания согласилась сотрудничать со следствием, из максимальной суммы штрафа вычли 20%.

Минюст также утверждает, что российский филиал Teva якобы согласился признать себя виновным по одному пункту обвинения, вытекающего из того же закона. Дело передано в суд в штате Флорида, первое заседание которого назначено на 17 января. В том же штате оформляется судебным решением и вся описанная договоренность.

Штаб-квартира международной фармацевтической группы Teva Pharmaceutical Industries находится в Израиле. В России компания работает с 1995 года. По данным Минюста США, Teva является крупнейшим в мире производителем непатентованной фармацевтической продукции, так называемых дженериков, т. е. более дешевых аналогов "оригинальных" лекарственных препаратов.