Президент Армении призвал бизнес агрессивно наступать на рынки ЕврАзЭС

ЕРЕВАН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Президент Армении Серж Саргсян призвал бизнесменов страны агрессивно нацеливаться на рынки Евразийского экономического союза. Об этом руководитель республики заявил в четверг вечером на традиционном новогоднем приеме в честь делового сообщества страны.

"Власти и бизнес-сообщество должны сообща выдвигать новые идеи, вести изучение новых рынков, агрессивно нацеливаться на эти рынки", - считает президент. По его убеждению, "сегодня первоочередная задача - укреплять взаимное доверие правительства и делового сообщества, способствуя тем самым развитию нашей родины".

"Вступление Армении в ЕврАзЭС облегчило передвижение товаров и услуг на рынке с населением в 180 млн человек, однако, несмотря на очевидный прогресс, у нас еще много дел для полноценного использования экспортного потенциала республики", - отметил Саргсян. "Уже сформировавшийся в рамках ЕврАзЭС единый рынок лекарственных препаратов создает широкие возможности для армянских предприятий этой отрасли".

"Сейчас необходимо, чтобы наши производители поднимали перед соответствующими подразделениями правительства строго предметные, четкие вопросы с тем, чтобы способствовать продвижению армянской продукции на этом общем рынке", - считает руководитель страны. "Наши предприниматели и государственные органы должны вместе, рука об руку, найти решения проблем, возникающих перед нами, - рассчитывает Саргсян. - Здесь необходимы не только заинтересованные и последовательные действия чиновников, но и творческая мысль бизнесменов".

"Благодаря последовательной работе последних лет существенно изменилась внешнеторговая среда Армении", - констатировал руководитель республики. При этом он признал, что "появились некоторые внешние вызовы, причем они возросли значительно быстрее, нежели мы смогли к ним приспособиться".

"Нам необходим ускоренный рост развития, а это, в свою очередь, делает необходимым новые акценты в экономическом развитии, - подчеркнул Саргсян. - В условиях сокращения притока ресурсов стало приоритетом поощрение экономического роста посредством экспорта". "Первые шаги в этом направлении сделаны - принята экспортоориентированная политика", - напомнил президент.