Медведев встретился с врио губернатора Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 22 декабря. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев в четверг встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Антоном Алихановым, сообщается на сайте кабинета министров РФ.

Также в четверг пресс-служба правительства Калининградской области проинформировала, что на встрече "обсуждался широкий перечень социально-экономических вопросов. В частности, речь шла об инициативах, которые вошли в консолидированный проект федерального закона о Калининградской области".

"Мы обсудили с председателем правительства Российской Федерации меры, предполагающие упрощение налогового и визового режима в регионе, которые позволяют сформировать новую модель экономического развития Калининградской области", - заявил Алиханов, слова которого приводит пресс- служба.

Кроме того, на встрече обсуждалось исполнение Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года, а также финансирование строительства объектов в рамках подготовки проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Темой обсуждения стали и вопросы, связанные с янтарной отраслью. Глава правительства РФ дал ряд поручений по введению административной ответственности за нелегальную добычу янтаря.

В завершении встречи Алиханов доложил об инициативе проведения в 2017 году в регионе форума, который станет единой площадкой для обсуждения актуальных вопросов государственного управления.

"Его потенциальными участниками станут представители всех федеральных и региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления, объединений предпринимателей, а также представители многофункциональных центров оказания государственных услуг, ведущих российских вузов и экспертных организаций, специализирующихся на вопросах совершенствования государственного управления", - сообщил врио главы региона, отметив, что "уже достигнуты предварительные договоренности с Минэкономразвития России о координации работы по наполнению повестки форума".