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ВЭБ выделит 20 млрд рублей на запуск производства синтетического волокна под Иваново

Экономика и бизнес
23 декабря, 0:13 UTC+3 МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
Произведенная продукция пойдет и на внешние рынки - на экспорт будет поставляться до 30% товара
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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет Внешэкономбанка (ВЭБ) под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева одобрил кредитное финансирование в объеме 20,4 млрд рублей для создания в Ивановской области импортозамещающего производства синтетического волокна для легкой промышленности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

Кредит выдается на 13 лет. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 26 млрд рублей.

"В Ивановской области начнет работу первый в России импортозамещающий комплекс по производству сырья для легкой промышленности", - отметили в министерстве.

Продукция предприятия пойдет не только на внутренний, но и на внешние рынки. На экспорт будет поставляться до 30% произведенного товара. Уже существуют экспортные договоренности на сумму более €35 млн с Германией, сообщили в Минпромторге.

Строительство "Ивановского полиэфирного комплекса" начнется в 2017 году, выход на проектную мощность запланирован на 2020 год. Общая стоимость запуска проекта может составить порядка 26 млрд рублей, говорят в Минпромторге.

"Основными потребителями продукции комбината станут текстильные предприятия легкой промышленности, которые производят продукцию для автопрома (обивочные ткани, шумо- и виброизоляция), строительства и дорожно-строительных работ (геотекстиль, основа для кровельных материалов, напольных покрытий), сельхозпредприятий (укрывные материалы, материалы для ландшафтных работ), а также производители готовой одежды, мебели и другие", - сказали в пресс-службе Минпромторга.

Импортозамещение сырья

"Цель проекта - в локализации производства высококачественного волокна и замещении импортного сырья для легкой и текстильной промышленности в нашей стране", - подчеркнул премьер-министр РФ в ходе наблюдательного совета ВЭБа.

Одной из тенденций мирового рынка легкой промышленности является возросшей спрос на высокотехнологичную продукцию на основе синтетического волокна, отметил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, и производственный комплекс в Ивановской области позволит России удовлетворять этот спрос.

"Современная легкая промышленность это прежде всего, высокие технологии обработки и обогащения волокон, текстиля для различных отраслей, где 50% производимых продуктов используются в самых разных областях: от сельского хозяйства и автомобилестроения до медицины, обороны и космоса. С этой точки зрения, легкая промышленность еще и стратегически важная отрасль, развитие которой необходимо для безопасности и технологического развития страны", - сказал Евтухов.

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Процесс импортозамещения в РФ
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