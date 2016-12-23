СМИ: РЖД хотят создать виртуального оператора мобильной связи

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" намерено создать виртуального оператора мобильной связи (MVNO) с участием дочернего "Транстелекома" (ТТК), переговоры о партнерстве ведутся с компанией Tele2, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу операторов.
"Транстелеком" рассматривает запуск виртуального оператора мобильной связи как одно из стратегических направлений. Речь идет как о запуске предложения FMC (fixed mobile convergence - продажа абоненту фиксированной и мобильной связи услуг единым пакетом), так и о предоставлении таких услуг, например, холдингу РЖД, частью которого мы являемся", - приводит газета слова представителя пресс-службы ТТК Натальи Ташкеевой.
Представители Tele2 также подтвердили изданию ведение переговоров о создании MVNO "со всеми заинтересованными компаниями".
ТТК является одним из основных поставщиков магистральных услуг связи для операторов и крупнейших корпораций России, а также одним из провайдеров услуг широкополосного доступа в интернет, телевидения и телефонии для конечных пользователей в регионах. Абонентская база ТТК превышает 1,9 млн абонентов.