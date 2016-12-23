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СМИ: рейсы из Жуковского в дальнее зарубежье начнутся выполняться с весны 2017 г.

Экономика и бизнес
23 декабря, 2:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
В первую очередь аэропорт рассматривает такие направления, как Тель-Авив, Баку, Стамбул и другие
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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Авиакомпании начнут выполнять рейсы в Европу и Азию из подмосковного аэропорта Жуковский с весны 2017 года. Об этом в пятницу пишет газета "Известия" со ссылкой на первого заместителя директора управляющей компании аэропорта "Рампорт" Евгения Солодилина.

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"Мы полетим уже не только в страны СНГ, но и в Европу, и в Азию. В январе - феврале мы соберем всю информацию и с марта выйдем на более серьезный уровень", - сказал Солодилин.

Отмечается, что аэропорт рассматривает, в первую очередь, такие направления, как Тель-Авив, Баку, Стамбул и другие. Так, турецкий лоукостер Pegasus рассматривает возможность совершать из Жуковского ежедневные рейсы в Анталию и Стамбул.

Кроме того, на данном этапе ведутся переговоры о сотрудничестве и с другими авиаперевозчиками, в том числе с венгерским бюджетным авиаперевозчиком Wizzair. Исход переговоров будет зависеть от развития инфраструктуры аэропорта, подчеркивает замглавы "Рампорта". Какая авиакомпания выберет Жуковский в качестве аэропорта базирования, пока неизвестно, сказал Солодилин.

Международный аэропорт Жуковский, официально открытый в мае 2016 года, принял первый рейс 12 сентября. В настоящее время из аэропорта совершаются полеты по России и странам ближнего зарубежья. Пропускная способность пассажирского терминала Жуковского составляет 4 млн человек в год. Предполагается, что пассажиропоток аэропорта будет расти постепенно и в конечном итоге достигнет 20 млн пассажиров в год.

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