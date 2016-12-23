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Коломойский считает, что Приватбанк стал жертвой произвола Нацбанка Украины

Экономика и бизнес
23 декабря, 5:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, декабря. /ТАСС
Олигарх также выразил благодарность правительству страны, которое способствовало сохранению обязательств банка перед клиентами
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© ИТАР-ТАСС/Антон Новодережкин

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что проблемы ранее принадлежавшего ему Приватбанка, который был национализирован, связаны с произволом Национального банка Украины (НБУ). Об этом говорится в заявлении, распространенном телепередачей "ТСН", которая выходит на подконтрольном олигарху канале "1+1".

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"Приватбанк стал жертвой произвола НБУ. У Приватбанка был сбалансированный обеспеченный кредитный портфель, подтвержденный международным аудитом. Однако НБУ, постоянно меняя свои собственные нормативы, придумывал все новые и новые способы искусственного снижения капитализации банка. Затем они начали рассказывать о мифической дыре в 150 млрд грн, 97% связанных кредитов, о том, что все деньги украдены или выведены в офшоры", - говорится в заявлении.

При этом Коломойский подчеркнул, что эти цифры регулятор получил "в результате произвольного изменения учетной политики". "Нормальные центробанки помогают банкам в тяжелое время, такое как экономические кризисы, оккупация или война. Наш же регулятор использовал все возможные приемы, чтобы додавить Приватбанк. И, к сожалению, у него это получилось", - отметил он.

Олигарх также выразил благодарность украинскому правительству, которое способствовало сохранению обязательств банка перед клиентами. "В результате последней волны клиентской паники, спровоцированной прежде всего действиями НБУ, мы были вынуждены обратиться к кабинету министров с предложением о передаче Приватбанка государству. Я считаю, что премьер-министр и его команда проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение. Если бы они не решились на этот шаг, это поставило бы под угрозу всю финансовую систему Украины", - заметил Коломойский.

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Бизнесмен также прокомментировал информацию местных СМИ о том, что он использовал банк в качестве инструмента для шантажа: "Мне смешно слышать высказывания, что Коломойский кого-то шантажировал, угрожая обрушить Приватбанк. Мы защищали наш банк до последнего, но ровно до того момента, пока мы не почувствовали угрозу для клиентов".

18 декабря, правительство Украины после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины приняло решение о национализации Приватбанка, крупнейшими акционерами которого были днепропетровские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что государство вынуждено было национализировать Приватбанк, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию в стране. Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 22 декабря подписали договор о продаже всех акций Приватбанка, теперь владельцем 100% акций является государство в лице Минфина.

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