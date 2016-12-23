Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин внес в Думу законопроект о лицензировании энергосбытовой деятельности

Экономика и бизнес
23 декабря, 7:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
Принятие законопроекта направлено на повышение платежной дисциплины энергосбытовых компаний и поставщиков
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, разработанный Министерством энергетики, о лицензировании энергосбытовой деятельности. Об этом сообщает официальный сайт кабмина.

Документ предусматривает, что правительству России предоставляются полномочия по установлению дополнительных лицензионных требований, в том числе требований по выполнению показателей финансового состояния и соблюдения финансовой дисциплины энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков.

В свою очередь соблюдение лицензионных требований будет контролировать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Также определяется порядок формирования и актуализации реестров информации, содержащих сведения о лицензировании энергосбытовой деятельности - выданных и аннулированных лицензиях, сведения о лицензиатах, о должностных лицах лицензируемых организаций и т.д.

"Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за энргосбытовую деятельность без лицензии и за нарушение условий, предусмотренных лицензией", - отмечается в пояснительных документах к законопроекту.

Принятие законопроекта направлено на повышение платежной дисциплины энергосбытовых компаний и поставщиков, подчеркивается на сайте кабмина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
6
Американская компания Nikola Motor представила первый водородный грузовик
Интересное
Товарные потоки после введения РФ контрсанкций: какие продукты интересуют россиян
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Россия 2016
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения барду Александру Новикову
2
США призвали Россию отменить закон об иностранных агентах‍
3
Reuters: "Исламское государство" заживо сожгло двух турецких военных
4
Fitch отзывает рейтинги всех российских компаний по национальной шкале
5
Трамп не хочет видеть знаменитостей на инаугурации
6
В Госдепе усомнились в высказывании Путина о превосходстве российской армии
7
Рейсы "Уральских авиалиний" в Душанбе из Екатеринбурга и Самары отменены
Темы дня
Реклама