Кабмин внес в Думу законопроект о лицензировании энергосбытовой деятельности

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, разработанный Министерством энергетики, о лицензировании энергосбытовой деятельности. Об этом сообщает официальный сайт кабмина.
Документ предусматривает, что правительству России предоставляются полномочия по установлению дополнительных лицензионных требований, в том числе требований по выполнению показателей финансового состояния и соблюдения финансовой дисциплины энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков.
В свою очередь соблюдение лицензионных требований будет контролировать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Также определяется порядок формирования и актуализации реестров информации, содержащих сведения о лицензировании энергосбытовой деятельности - выданных и аннулированных лицензиях, сведения о лицензиатах, о должностных лицах лицензируемых организаций и т.д.
"Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за энргосбытовую деятельность без лицензии и за нарушение условий, предусмотренных лицензией", - отмечается в пояснительных документах к законопроекту.
Принятие законопроекта направлено на повышение платежной дисциплины энергосбытовых компаний и поставщиков, подчеркивается на сайте кабмина.