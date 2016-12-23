Кабмин внес в Думу законопроект о лицензировании энергосбытовой деятельности

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, разработанный Министерством энергетики, о лицензировании энергосбытовой деятельности. Об этом сообщает официальный сайт кабмина.

Документ предусматривает, что правительству России предоставляются полномочия по установлению дополнительных лицензионных требований, в том числе требований по выполнению показателей финансового состояния и соблюдения финансовой дисциплины энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков.

В свою очередь соблюдение лицензионных требований будет контролировать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Также определяется порядок формирования и актуализации реестров информации, содержащих сведения о лицензировании энергосбытовой деятельности - выданных и аннулированных лицензиях, сведения о лицензиатах, о должностных лицах лицензируемых организаций и т.д.

"Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за энргосбытовую деятельность без лицензии и за нарушение условий, предусмотренных лицензией", - отмечается в пояснительных документах к законопроекту.

Принятие законопроекта направлено на повышение платежной дисциплины энергосбытовых компаний и поставщиков, подчеркивается на сайте кабмина.