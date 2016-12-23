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Минздрав обратится в Генпрокуратуру в связи с ситуацией с фармкомпанией Teva

Экономика и бизнес
23 декабря, 8:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
Компания и ее дочернее предприятие в РФ согласились выплатить США $520 млн для досудебного урегулирования претензий, связанных с подкупом государственных чиновников в России, на Украине и в Мексике
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© AP Photo/George Widman

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручение обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы проверить обвинения США в адрес фармкомпании Teva Pharmaceutical Industries. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава Олег Салагай.

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"В связи с появлением в СМИ информации Минюста США по компании Teva Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручение обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой выяснить необходимые подробности по каналам международно-правового сотрудничества", - сообщил Салагай.

"Со своей стороны Министерство здравоохранения РФ окажет все необходимое содействие для совершения процессуальных действий", - отметил представитель Минздрава РФ.

Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries и ее одноименное дочернее предприятие в России согласились уплатить властям США в общей сложности почти $520 млн для досудебного урегулирования претензий, связанных с подкупом государственных чиновников в России, на Украине и в Мексике. С таким утверждением выступил накануне минюст США. Ведомство уточнило, что основанием для уголовного преследования компании в данном случае служил американский закон о борьбе с коррупцией за рубежом.

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