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ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Интехбанка

Экономика и бизнес
23 декабря, 9:29 дата обновления: 23 декабря, 9:55 UTC+3
Центробанк также назначил в банк временную администрацию
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Банк России возложил с 23 декабря 2016 на госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) функции временной администрации по управлению татарстанским Интехбанком сроком на шесть месяцев и ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, говорится в сообщении регулятора.

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Такое решение принято в связи с неустойчивым финансовым положением Интехбанка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.

Как отмечает ЦБ, на период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления Интехбанка приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.

Введение моратория, вызванное неудовлетворением Интехбанком требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения, является страховым случаем. Порядок выплаты страхового возмещения вкладчикам, в т.ч. индивидуальным предпринимателям, будет определен АСВ.

На этой неделе Интехбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание в связи со сложившимся в Татарстане кризисом в банковском секторе. 16 декабря 2016 года совет директоров банка планировал обсудить меры по финансовому оздоровлению кредитной организации. В понедельник, 19 декабря, появилась информация о том, что с такой же повесткой совет директоров провел заседание и в субботу, 17 декабря. О принятых решениях по финансовому оздоровлению кредитной организации пока не сообщается.

Ранее Интехбанк понизил с 50 тыс. до 10 тыс. рублей лимит на снятие наличных денежных средств для стабилизации обстановки в банке. Руководство банка объяснило это решение паническими настроениями среди вкладчиков из-за ситуации с Татфондбанком.
Интехбанк зарегистрирован в 1994 году в качестве товарищества с ограниченной ответственностью. Учредителями выступили ТОО "Риат", ТОО "Информед Казань", ТОО "Кулон", ТОО "Интех", Татарский республиканский комитет Общества Красного Креста и Красного Полумесяца, ТОО "Рея".

Обслуживает частных и корпоративных клиентов. 9,89% акций банка принадлежат компании "Новая нефтехимия", которая контролирует 20% акций Татфондбанка и 100% акций Тимер банка.

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