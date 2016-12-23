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Курс доллара на Московской бирже вырос до 61 рублей

Экономика и бизнес
23 декабря, 10:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в пятницу вырос на 0,1% и достиг отметки 2176,07 пункта
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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в пятницу вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 61 рубль. 

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в пятницу вырос на 0,1% и достиг отметки 2176,07 пункта. 

При этом по состоянию на 10:10 мск РТС перешел в рост на 0,26% и достиг 1128,73 пункта.

На этом фоне рубль немного укрепляется к доллару и евро. Так, на торгах Московской биржи рубль к доллару вырос на 10 копеек и составил 60,86 руб., а рост к евро составил 1 копейку, до 63,58 руб.

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