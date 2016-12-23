"Мегафон" покупает контрольный пакет Mail.ru Group

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Мегафона" одобрил сделку по покупке 63,8% голосующих акций Mail.ru Group (15,2% уставного капитала) за $740 млн, говорится в сообщении"Мегафона".

"По условиям планируемой сделки "МегаФон" приобретет 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group, представляющих собой приблизительно 63,8% голосующих акций Mail.Ru Group, у New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, входящих в группу USM, за согласованное денежное вознаграждение в размере $640 млн США, подлежащих выплате в момент закрытия сделки, а также выплату отложенного платежа в размере $100 млн. США через год после закрытия сделки", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что оператор в случае закрытия сделки будет владеть 15,2% от уставного капитала Mail.ru.

"Поскольку развитие технологий и тренды на рынке создали благоприятные условия для более активного сотрудничества между телеком-операторами и интернет- компаниями, "Мегафон" в настоящий момент видит существенное преимущество в приобретении доли в акционерном капитале Mail.ru с целью упрощения и ускорения реализации совместных проектов компаний", - подчеркивает оператор.

Сделка направлена на получение синергетических эффектов для обеих компаний, включая расширение ассортимента и способов продвижения цифровых услуг "Мегафона", запуск специального предложения VKmobile для пользователей социальной сети "ВКонтакте" и другие возможные инициативы.

После завершения сделки компании продолжат работать полностью на рыночных условиях, менеджмент останется полностью независимым, любые соглашения между компаниями будут заключаться на коммерческих, полностью рыночных условиях, в системе корпоративного управления Mail.ru и основной операционной деятельности Mail.ru не произойдет значительных изменений, отмечает "Мегафон".

В роли финансового консультанта "Мегафона" выступает Morgan Stanley.

Чем интересен Mail.Ru

Mail.ru владеет почтовым сервисом (около 100 млн активных аккаунтов), одноименным поисковиком (14,1 млн ежемесячных пользователей), социальными сетями "ВКонтакте", "Одноклассники" и MyWorld, мессенджерами Agent Mail.ru и ICQ. В активы также входят разработчик мобильных игр Pixonic и сервис по доставке еды Delivery Club.

Кто чем владеет

В настоящее время USM Holdings владеет 56,32% "Мегафона". Другие акционеры оператора - TeliaSonera (25,17%), MICL - 3,92%, в свободном обращении находятся 14,59% акций.

Контролирующим акционером Mail.ru Group является USM Holdings через New Media and Technology Investment L.P, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited. Также Mail.Ru владеют южноафриканский медиахолдинг Naspers (владеет 27,6% акций через MIH) и китайская телекоммуникационная компания Tencent c 7,4% капитала.

В октябре стало известно о смене генерального директора Mail.ru Group. Ранее занимавший этот пост Дмитрий Гришин остался в компании на позиции председателя совета директоров, CEO стал Борис Добродеев (бывший глава "ВКонтакте"; Mail.ru Group стала единственным владельцем "ВКонтакте" осенью 2014 г.).